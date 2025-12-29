CONFIRMACIÓN del IRS: pago de $1,390 llegará por DEPÓSITO DIRECTO en diciembre de 2025

En medio del aumento sostenido del costo de vida en Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos anunció un nuevo esquema de ayuda económica que beneficiará a millones de contribuyentes. Se trata de un pago directo de $1,390, previsto para diciembre de 2025, con el objetivo de aliviar gastos básicos como vivienda, salud y servicios esenciales.

La medida no es universal y apunta a hogares que cumplan con criterios específicos de ingresos. A diferencia de los cheques de estímulo masivos del pasado, este apoyo está diseñado como una asistencia focalizada para quienes enfrentan mayor presión financiera debido a la inflación.

El pago no es universal: solo llegará a quienes califiquen según sus impuestos de 2024.

¿En qué consiste el pago de alivio del IRS?

El programa contempla un depósito único de $1,390 para contribuyentes individuales y de $2,780 para parejas casadas que declaren en conjunto, siempre que cumplan con los límites de ingresos establecidos. El dinero se enviará principalmente mediante depósito directo, aunque algunos beneficiarios podrían recibir cheques por correo.

Para determinar quiénes califican, el IRS utilizará la información fiscal correspondiente al año tributario 2024, por lo que es clave haber presentado correctamente la declaración de impuestos.

Quiénes pueden recibir el dinero

Contribuyentes solteros con ingresos dentro del rango aprobado

Parejas casadas que presenten impuestos en conjunto y cumplan los límites

Algunos dependientes podrían ser considerados de forma parcial

No es un beneficio automático para todos los residentes

El proceso se gestiona junto a otras plataformas gubernamentales, como el Seguro Social, para garantizar pagos seguros y trazables.

Fechas y forma de pago

Los primeros depósitos están programados para diciembre de 2025. Una vez emitido el pago, el dinero suele reflejarse en la cuenta bancaria en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Los cheques físicos pueden demorar más. El IRS recomienda verificar y actualizar los datos bancarios para evitar retrasos y utilizar únicamente sus herramientas oficiales para consultar el estado del pago.

Cómo verificar el estado del pago

Los contribuyentes podrán:

Ingresar al portal oficial del IRS

Usar la herramienta de seguimiento de pagos

Confirmar datos personales y bancarios

Evitar enlaces o mensajes sospechosos para prevenir fraudes

Este nuevo apoyo económico busca brindar un respiro financiero a millones de hogares en un contexto económico desafiante, priorizando a quienes más lo necesitan.