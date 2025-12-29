CONFIRMACIÓN oficial: Estados Unidos APAGA los cajeros automáticos y BLOQUEA todas las transacciones

Los cajeros automáticos forman parte de la rutina diaria de millones de personas en Estados Unidos, ya que permiten acceder rápidamente a efectivo, pagar servicios o verificar movimientos bancarios. Sin embargo, su funcionamiento no está garantizado en todo momento y puede verse interrumpido por factores externos que muchos usuarios no consideran.

Ante este escenario, las autoridades federales remarcaron la importancia de anticiparse y conocer qué situaciones pueden provocar la interrupción total de este servicio. El Departamento de Seguridad Nacional publicó una advertencia en la que detalla un riesgo concreto que podría dejar inactivos a los ATMs en distintas zonas del país.

Tener dinero en mano y usar la banca digital puede evitarte problemas durante la emergencia.

¿Por qué los cajeros automáticos pueden dejar de operar?

De acuerdo con el organismo, los cortes de energía ocasionados por tormentas, olas de calor, nevadas intensas u otros eventos climáticos extremos afectan directamente a los cajeros automáticos. Estos dispositivos dependen de un suministro eléctrico constante y, cuando no cuentan con sistemas de respaldo, dejan de funcionar de forma inmediata.

Durante apagones prolongados, los usuarios no podrán realizar operaciones esenciales como retirar o depositar dinero, consultar saldos, revisar movimientos ni efectuar transferencias. En algunos casos, la única alternativa disponible será recurrir a la banca digital, siempre que haya acceso a internet y señal móvil.

Otros servicios que también podrían verse afectados

Las autoridades recomiendan contar con un plan de emergencia, ya que los apagones no solo impactan en los servicios bancarios. Una interrupción eléctrica extensa puede generar efectos en cadena sobre la vida cotidiana, entre ellos:

Cierre temporal de comercios y supermercados

Interrupción del funcionamiento de estaciones de servicio

Fallas en comunicaciones, transporte público y suministro de agua

Riesgos para personas que dependen de dispositivos médicos eléctricos

Por este motivo, se aconseja disponer de efectivo, mantener los teléfonos cargados y seguir las alertas oficiales para reducir el impacto de este tipo de emergencias.

¿Qué recomiendan las autoridades ante la caída de los cajeros automáticos?

Ante la posibilidad de que los cajeros queden fuera de servicio por apagones prolongados, el Departamento de Seguridad Nacional aconseja a la población tomar medidas preventivas para reducir el impacto en su economía diaria. Entre ellas, contar con una pequeña reserva de efectivo y realizar operaciones bancarias esenciales con anticipación, especialmente si hay alertas meteorológicas activas.

Además, las autoridades recomiendan apoyarse en canales alternativos como la banca online y las aplicaciones móviles, siempre que la conectividad lo permita. Mantener dispositivos cargados, seguir comunicados oficiales y planificar gastos básicos puede marcar la diferencia hasta que el suministro eléctrico y los servicios bancarios se normalicen.