Cheques del Seguro Social podrían verse afectados en octubre por cierre del gobierno en Estados Unidos
Aunque el gobierno federal cierre parcialmente, la SSA asegura que los pagos del Seguro Social y SSI continuarán sin interrupciones en octubre 2025.
El 1 de octubre de 2025, Estados Unidos inició un cierre parcial del gobierno debido a la falta de aprobación del presupuesto federal. Aunque este tipo de suspensión afecta a numerosas agencias, los pagos del Seguro Social y del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) no sufrirán alteraciones. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los depósitos seguirán realizándose en las fechas habituales, garantizando la estabilidad financiera de millones de beneficiarios.
Beneficiarios recibirán sus fondos en octubre sin interrupciones.
Pagos garantizados pese al shutdown
La SSA explicó que los fondos de estos programas son considerados “obligatorios” y provienen de un fondo fiduciario independiente, lo que asegura su continuidad incluso durante cierres administrativos. En 2024, más de 67 millones de personas recibieron beneficios que incluyen jubilación, discapacidad y pensiones para supervivientes, y este patrón se mantiene en 2025.
Trámites que sí podrían retrasarse
Si bien los pagos no se interrumpen, algunos servicios administrativos pueden experimentar demoras:
- Emisión de nuevas tarjetas del Seguro Social.
- Corrección y actualización de registros.
- Reemplazo de tarjetas de Medicare.
- Verificación de informes de ganancias.
La SSA aclaró que estas gestiones administrativas podrían paralizarse temporalmente, pero los pagos esenciales continuarán.
Por qué los pagos no se detienen
El financiamiento de los programas del Seguro Social se basa en contribuciones y retenciones laborales depositadas en un fondo fiduciario independiente. Este diseño legal asegura que los beneficios sean pagados puntualmente, sin depender de aprobaciones presupuestarias del Congreso. Históricamente, esta estructura ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones del programa incluso en cierres anteriores del gobierno federal.
Información oficial y recursos para beneficiarios
La SSA mantiene activos sus canales digitales y telefónicos para consultas y actualizaciones. Los beneficiarios pueden verificar el estado de sus pagos mediante la plataforma My Social Security y el portal oficial ssa.gov, asegurando un seguimiento completo durante el cierre gubernamental.
