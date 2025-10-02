Atención, clientes y ciudadanos en Manchester, en EE. UU.: recientemente, un grupo de defensa de animales en el país americano, hizo público el anuncio de una recompensa de 5.000 dólares para la persona que pueda brindar información sobre el individuo que abandonó a un perro en un estacionamiento de una tienda Walmart.

La organización estadounidense busca esclarecer las circunstancias que rodearon el abandono del animal y encontrar a su dueño. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Cuál es el estado actual del perrito? AQUÍ todo lo que se sabe.

El sábado 27 de septiembre, Defensores de las leyes de protección animal del ejército de Desmond, en EE. UU., han ofrecido una millonaria recompensa por información que lleve al arresto y procesamiento de la persona responsable de abandonar a un perro en una jaula frente a un Walmart en Buckland Hills Drive, ocurrido alrededor de las 5 p. m.

Robin "Zilla" Cannamella, presidenta de la asociación 'Desmond's Army Animal Law Advocates', expresó su consternación y rechazo ante el abandono del animal, afirmando que "ver a esta dulce alma abandonada y vulnerable nos rompe el corazón a todos los amantes de los animales, pero también nos impulsa a ser más decididos".

Cannamella no dudó en hacer un llamado a la comunidad para colaborar en la búsqueda de justicia, subrayando que "ninguna mascota merece ser desechada como la basura de ayer".

¿Qué se sabe sobre el perrito y a qué número llamar si se tiene algún dato adicional?

Hasta el momento, el perro se encuentra bajo el cuidado de Control de Animales de Manchester, que solicita a cualquier persona con información relevante que se comunique de inmediato.

En este caso, los interesados pueden llamar al 860-645-5516 para poder brindar los datos adicionales que se tengan.