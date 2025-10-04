Mediante una reciente declaración, el Gobierno de Donald Trump informó sobre una sorpresiva compensación de 2,500 dólares que se entregará a los menores inmigrantes que decidan salir de Estados Unidos y regresar a sus naciones de origen. Esta inesperada medida busca incentivar el retorno voluntario de estos jóvenes, en medio del complicado contexto migratorio. AQUÍ más información.

Trump entregará 2 mil 500 dólares a menores inmigrantes que regresen a sus países

Hace unas horas, 'Telemundo' señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha brindado ningún dato oficial sobre la oferta de autodeportación en EE. UU., sin embargo, la agencia de noticias The Associated Press obtuvo un correo electrónico dirigido a los albergues para menores inmigrantes.

En aquel mensaje, tal como revelaron ambos medios internacionales, se mencionaba que los niños de 14 años o más recibirían un pago de 2,500 dólares cada uno, con un plazo de 24 horas para aceptar la propuesta.

Gobierno de Trump entregará 2 mil 500 dólares a menores inmigrantes que regresen a sus países.

Asimismo, esta notificación, emitida por la Administración para Familias y Niños del Departamento de Salud, no ha hecho ninguna referencia a las repercusiones para aquellos que decidieran rechazar la oferta.

Por su parte, ICE, en un inicio, comunicado que esta opción se ofrecería a los jóvenes de 17 años. En tanto, hasta el momento, la agencia ha expresado que, cualquier apoyo económico para facilitar el regreso a casa, se otorgaría una vez que un juez de inmigración aprobara la solicitud y la persona llegara a su país natal, resaltando que esta ayuda podría ser beneficiosa para quienes opten por regresar.

¿Qué han dicho las demás autoridades al respecto?

Cabe precisar que, en estos días, el Departamento de Seguridad Nacional y el de Salud todavía no han proporcionado respuestas a las consultas de la agencia de noticias respecto al monto del pago y la edad mínima requerida para acceder a este beneficio.

Además, ICE se encargó de desmentir los rumores que circulaban entre abogados y defensores de inmigrantes sobre una supuesta operación programada, la cual iba a estar destinada para deportar a menores que llegaron al país americano en busca de asilo sin la compañía de sus padres, conocida como "Freaky Friday".