Aviso importante: recientemente, la administración del presidente Donald Trump anunció su inesperada intención de emitir una moneda de un dólar que llevará el rostro del polémico mandatario. Esta iniciativa tiene como finalidad conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, un evento significativo en la historia del país. ¿Será posible? ¿Para qué año se llevaría a cabo esta implementación?

EE. UU. emitirá monedas de un dólar con el rostro de Trump, ¿desde cuándo?

Este viernes 3 de octubre, el tesorero Brandon Beach decidió confirmar sobre la creación de los primeros bocetos conmemorativos del 250º aniversario de Estados Unidos, así como del actual gobernante Donald Trump.

EE. UU. emitirá monedas de un dólar con el rostro de Trump, ¿desde cuándo?

Mediante su cuenta oficial en X, Beach destacó que estos diseños son auténticos y compartió una imagen preliminar que evidencia el perfil de Trump en un lado, mientras que en el reverso se le representa con el puño cerrado frente a la bandera nacional, acompañado de la frase "Lucha, lucha, lucha", un lema característico del mandatario.

"Estos primeros bocetos que conmemoran el 250º aniversario de Estados Unidos y al presidente son reales", confirmó.

Cabe resaltar que esta revelación se ha dado en medio de un momento crítico, ya que se acerca el final del ultimátum que Trump había establecido. Beach también resaltó que espera proporcionar más información sobre el proyecto una vez que se resuelva el cierre del Gobierno federal, que comenzó el último miércoles.

¿Gobierno estadounidense aprueba la emisión de la moneda en mención?

Por otro lado, es bueno señalar que, la posibilidad de que una nueva moneda se convierta en oficial, se fortalece tras la aprobación de una ley por parte del Congreso en 2020, la cual permite al Departamento del Tesoro emitir monedas de un dólar para el año 2026, coincidiendo de esa manera con la celebración de los 250 años de independencia de EE. UU.

Cabe precisar que el único presidente en vida que ha logrado ser inmortalizado en una moneda fue Calvin Coolidge, quien en 1926 conmemoró los 150 años de independencia, apareciendo junto a George Washington en el anverso de aquella pieza.