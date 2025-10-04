Casa Blanca lanza dura respuesta a Ariana Grande tras crítica a Donald Trump: "Que se guarde las lágrimas"

El enfrentamiento entre la superestrella Ariana Grande y la Casa Blanca volvió a viralizarse este fin de semana. La cantante compartió nuevamente una publicación en Instagram cuestionando directamente al presidente Donald Trump y su gestión desde que asumió el cargo en 2025.

La Casa Blanca responde con críticas y defensa de las acciones presidenciales.

"Quiero hablar con los votantes de Trump. Tengo una pregunta muy sincera", comenzó Grande. "Han pasado 250 días. Ahora que los inmigrantes han sido separados de sus familias, que las personas trans viven con miedo, que la libertad de expresión parece limitada… ¿ha mejorado tu vida? ¿Han bajado tus gastos? ¿Tu seguro médico? ¿Tu equilibrio entre trabajo y vida personal? ¿Puedes tomar vacaciones? ¿Eres más feliz?"

La respuesta de la Casa Blanca y el contexto político

La publicación provocó una respuesta inmediata de la Casa Blanca. "Ahórrate las lágrimas, Ariana, porque las acciones del presidente Trump han frenado la crisis inflacionaria de Joe Biden y están generando billones en nuevas inversiones", declaró Kush Desai, portavoz oficial. "Incluso firmó una orden ejecutiva que permitió a la FTC actuar contra Ticketmaster por estafas a los fans que asistían a tus conciertos. ¡Mejórate pronto, Ariana!", agregó.

La cantante, conocida por su activismo y apoyo a causas progresistas, nunca ha ocultado su postura política. Durante las elecciones de 2024 respaldó públicamente a Kamala Harris, y anteriormente apoyó la candidatura de Bernie Sanders. Grande también ha sido una voz firme en defensa de la comunidad trans y crítica con la forma en que Estados Unidos ha manejado las deportaciones.

Anteriormente, Grande había pedido el impeachment de Trump tras los ataques aéreos en Irán en junio. La publicación de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que calificó la acción como una 'grave violación de la Constitución y de los poderes de guerra del Congreso', fue replicada por la cantante horas después de que Trump anunciara los bombardeos contra instalaciones nucleares en Fordow, Natanz e Isfahán. Trump defendió la medida como una acción necesaria para proteger a Estados Unidos y garantizar la seguridad de Israel ante la creciente tensión regional.