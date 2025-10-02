Estados Unidos RETIRA reconocida marca de queso de tiendas por posible contaminación bacteriana mortal

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta tras detectar posible contaminación con Listeria monocytogenes en un lote del queso Der Mutterschaf de la empresa Goot Essa LLC, ubicada en Pensilvania. El retiro comenzó el 19 de septiembre y fue catalogado como riesgo clase I el 30 de septiembre, la máxima clasificación por probabilidad de consecuencias graves para la salud.

El lote retirado, de 64 libras, se distribuyó entre siete clientes en Nueva Jersey, Virginia, Connecticut y Montana, incluyendo tiendas minoristas y restaurantes. La FDA explicó que la bacteria puede generar infecciones graves, especialmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Entre los síntomas comunes están fiebre, dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal y diarrea. En mujeres embarazadas, la infección puede derivar en abortos espontáneos o nacimientos sin vida.

Productos afectados y detalles de retiro

Queso Der Mutterschaf en presentaciones de 4 y 8 onzas

en presentaciones de Códigos UPC: 810154560189 y 810154560196

Lote: 33

Se trata de un queso artesanal, semisuave, elaborado con leche de oveja siguiendo recetas tradicionales Amish. La contaminación se detectó en una muestra, mientras que otros lotes analizados no presentaron listeria.

Riesgos y síntomas de la listeriosis

Según los CDC, la gravedad de la infección depende de la edad y condición de salud. En adultos sanos, los primeros síntomas pueden confundirse con gripe: fiebre, dolores musculares, rigidez de cuello y dolor de cabeza. Casos graves pueden derivar en meningitis, confusión y convulsiones.

En embarazadas, la bacteria puede ser asintomática o presentar molestias leves, pero con alto riesgo para el feto. Las estadísticas muestran que uno de cada seis pacientes con listeriosis invasiva no asociada al embarazo fallece.

Recomendaciones oficiales

La FDA y los CDC instan a quienes consumieron este queso a buscar atención médica inmediata si presentan fiebre, fatiga o dolores musculares. Es fundamental informar al personal sanitario sobre la posible exposición, especialmente en embarazadas, ancianos o personas inmunocomprometidas. La investigación sigue abierta y la empresa colabora con las autoridades para esclarecer el alcance del incidente.

Expertos alertan sobre almacenamiento en frío

Mary O’Riordan, profesora de microbiología e inmunología en la Universidad de Michigan, advirtió que la listeria puede crecer incluso a temperaturas de refrigeración y suele encontrarse en productos almacenados durante largos períodos. Los síntomas iniciales pueden confundirse con otros problemas gastrointestinales, pero la infección puede progresar a complicaciones neurológicas graves si no se trata.