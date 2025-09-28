Pánico en supermercado: agentes del ICE irrumpen y derriban brutalmente a un trabajador frente a los clientes

El país entero quedó impactado tras la difusión de un video en el que se observa a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vestidos de civil sometiendo a un trabajador de supermercado en Iowa City. En las imágenes, el hombre grita desesperado "¡Jefe, sáquenme de aquí!" mientras es presionado contra el suelo, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El incidente, ocurrido en plena jornada laboral, ha desatado indignación entre clientes, testigos y defensores de derechos humanos que denuncian tácticas cada vez más agresivas por parte de esta agencia.

Arresto en Iowa bajo la lupa

Según reportó CBS2 Iowa, los agentes no se identificaron claramente antes de reducir al trabajador, lo que generó pánico en el local. Testigos aseguran que uno de los oficiales colocó su rodilla sobre la cabeza del detenido, aumentando la sensación de violencia en el procedimiento. Autoridades locales confirmaron que el hombre arrestado enfrenta cargos migratorios, pero se abrió una investigación para determinar si la intervención del ICE respetó los protocolos establecidos.

Otro caso en Nueva York enciende las críticas

A la misma polémica se sumó un segundo video difundido en Nueva York, donde un agente del ICE empujó violentamente a una mujer contra la pared en un tribunal de inmigración y la tiró al piso frente a sus hijos. Según reportó People, el agente fue inmediatamente separado de su cargo tras calificarse su conducta como “inaceptable”. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la apertura de una investigación disciplinaria y subrayó que este tipo de conductas no representan la política oficial de la agencia.

El jefe de la policía local en Iowa City indicó que están cooperando con agencias federales para esclarecer lo sucedido y evaluar si se vulneraron derechos civiles. Organizaciones proinmigrantes como ACLU criticaron duramente ambos episodios y exigieron mayor supervisión sobre el ICE. Para muchos activistas, estas escenas son la evidencia de un patrón de abuso de poder que genera miedo en comunidades enteras, incluso en aquellas donde la mayoría de los inmigrantes tienen estatus legal.

¿Abuso de poder o aplicación estricta de la ley?

Mientras crece la indignación en sectores progresistas, algunos defensores de políticas migratorias estrictas justifican estas intervenciones como parte de la aplicación de la ley. Argumentan que el ICE enfrenta una misión difícil y peligrosa que a veces requiere medidas drásticas. Sin embargo, expertos legales recalcan que ninguna agencia está por encima de la Constitución y que los arrestos deben garantizar derechos básicos, como la identificación clara de los agentes y el uso proporcional de la fuerza.

Los videos no solo han generado indignación, sino también temor entre inmigrantes indocumentados y residentes con procesos pendientes de regularización. Según expertos citados por Associated Press, el uso de fuerza excesiva puede erosionar la confianza de las comunidades en las instituciones y obstaculizar la cooperación con autoridades en casos criminales. Además, algunos juristas advierten que estos casos podrían desencadenar demandas por violaciones a los derechos civiles.