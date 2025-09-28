- Hoy:
¡Alerta, inmigrantes en Portland! Donald Trump despliega tropas y autoriza el uso de la fuerza
Trump ordena tropas en Portland y uso de "fuerza total" para proteger instalaciones de ICE ante ataques de Antifa y supuestos terroristas nacionales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este sábado el despliegue de tropas federales en Portland, Oregón, autorizando el uso de la llamada "fuerza total" para responder a la creciente tensión en la ciudad. La medida busca proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que han sido blanco de protestas y ataques.
Atención, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: a partir de esta fecha, saldrá más caro solicitar la VISA en el país
Trump acusó directamente a grupos como Antifa de estar detrás de los disturbios y aseguró que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, debe proveer todas las tropas necesarias para contener la situación. Esta decisión ha generado rechazo entre legisladores locales y nacionales, que cuestionan la necesidad y legalidad del despliegue militar.
Tensión y despliegue militar en Portland
El despliegue de tropas en Portland marca una escalada significativa en la política federal contra las protestas y las acciones de grupos opositores, especialmente en zonas con presencia de comunidades inmigrantes. Trump definió a Antifa como una organización terrorista nacional y responsabilizó a sus miembros de ataques a instalaciones del ICE. Aunque el anuncio no especifica si las tropas serán de la Guardia Nacional o del ejército, el Pentágono confirmó que están listos para apoyar las operaciones federales en la ciudad.
Tropas federales desplegadas en las calles de Portland.
La orden presidencial incluye el uso de la fuerza total si fuera necesario para proteger la seguridad y la infraestructura federal. Las autoridades locales, incluyendo la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, y el alcalde de Portland, Keith Wilson, han rechazado el despliegue, afirmando que no hay amenazas que justifiquen la presencia militar en la ciudad y que esto solo aumentará la tensión social.
Reacciones y contexto político
El uso de fuerzas federales en Portland ocurre en un contexto de confrontación política donde el gobierno de Trump ha endurecido su postura contra los inmigrantes indocumentados y grupos de protesta. Organizaciones y legisladores demócratas han denunciado abusos por parte de agentes del ICE y han cuestionado la retórica presidencial, que consideran incitadora a la violencia.
El despliegue federal en Portland refleja la política dura de Trump.
El gobierno federal ha presentado cargos contra manifestantes por delitos que incluyen agresión y resistencia al arresto, mientras que expertos legales advierten sobre posibles violaciones a la Constitución y la ley Posse Comitatus, que limita el uso de militares en asuntos internos.
Por otro lado, funcionarios republicanos defienden la medida, argumentando que es necesaria para mantener la seguridad y el orden ante lo que describen como una "zona de guerra" en Portland, especialmente en torno a las instalaciones del ICE.
