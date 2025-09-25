- Hoy:
TikTok no se va de EE. UU.: Trump firma cuestionada orden y red social seguirá funcionando en el país tras acuerdo con China
Trump acaba de firmar una orden ejecutiva que aprueba un acuerdo que mantiene vivo a TikTok en Estados Unidos. ¿De qué trata?
Este 25 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que ratifica un acuerdo para garantizar la continuidad de TikTok en el mercado americano.
Esta sorpresiva decisión tiene como finalidad asegurar que la popular plataforma de videos continúe operando en la nación, en medio de las preocupaciones sobre la seguridad de los datos de los usuarios. AQUÍ todo lo que debes saber, de qué trata el acuerdo y qué tiene que ver China.
TikTok no se va de EE. UU.: Trump firma acuerdo y red social seguirá funcionando
'El País' y otros medios internacionales informaron hace unas horas sobre la reciente orden ejecutiva que firmó el mandatario Trump, quien confirmó el funcionamiento "seguro" y legal de TikTok en la nación estadounidense, tras llegar a un buen acuerdo con su empresa matriz, ByteDance, de origen chino.
En la reciente ceremonia de firma, el vicepresidente JD Vance, por su parte, señaló que, a pesar de la resistencia de China, el objetivo primordial era poder garantizar la operatividad de la aplicación mientras se protege, de igual manera, la privacidad de los datos de los ciudadanos estadounidenses, conforme a lo estipulado por la ley.
Según las disposiciones del Congreso para 2024, TikTok debía cesar sus operaciones en EE. UU. si no se establecía una sociedad que opere la aplicación de manera independiente de ByteDance, especialmente en lo que respecta al acceso de Pekín a los servidores que almacenan información de los usuarios.
Ahora, Vance resaltó que este acuerdo permitirá a los estadounidenses continuar utilizando TikTok con confianza, asegurando que sus datos no serán usados como herramienta de propaganda. Asimismo, mencionó que Oracle, una de las empresas en la nueva sociedad operadora en EE. UU., que se estima tendrá un valor de 14.000 millones de dólares, ya gestionaba datos de usuarios bajo el control de ByteDance.
¿Quiénes forman parte de la junta directiva de la nueva empresa de TikTok en EE. UU.?
Por otro lado, en cuanto al algoritmo de la popular plataforma de videos global, Vance aseguró que este pacto garantiza que la nueva empresa estadounidense y sus inversores tengan el control total sobre este aspecto.
Donald Trump reafirmó su postura respecto a la nueva estructura de TikTok en el el país, reiterando lo que había manifestado el fin de semana anterior. Él mencionó que las compañías tecnológicas Oracle y Dell, así como el conglomerado de medios de Rupert Murdoch, formarán parte de la junta directiva de la nueva entidad de TikTok en EE. UU.
