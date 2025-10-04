- Hoy:
Cierre del Gobierno en Estados Unidos: ¿Qué pasa con la TSA y tus viajes este octubre?
La TSA mantiene la seguridad en aeropuertos de EE. UU. pese al shutdown; conoce qué empleados trabajan y cómo afecta a tus vuelos.
A pesar del cierre parcial del Gobierno federal en Estados Unidos, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) continúa operando en todos los aeropuertos del país. La medida busca asegurar la movilidad y la seguridad de millones de pasajeros a diario, aunque genera inquietud sobre posibles demoras en los controles de seguridad. Medios como USA TODAY destacan que este funcionamiento ininterrumpido es clave para mantener la confianza de los viajeros y de la industria aérea.
Pasajeros deben prever más tiempo en controles de seguridad.
Personal esencial y no esencial
De los aproximadamente 64.000 empleados de la TSA, unos 61.000 son considerados esenciales y deben presentarse a trabajar incluso sin financiamiento aprobado. Este grupo, que representa el 95% de la plantilla, incluye a quienes realizan controles en aeropuertos y supervisan la seguridad de pasajeros y tripulación. El restante 5% ha sido suspendido temporalmente hasta que se resuelva la disputa presupuestaria. La ley federal garantiza el pago retroactivo para todo el personal esencial.
Seguridad aeroportuaria durante el cierre
Aunque los controles de seguridad se mantienen, la TSA advierte que un cierre prolongado podría generar filas más largas y retrasos en los vuelos. Se estima que la agencia revisa cerca de 2,5 millones de pasajeros cada día, y cualquier ausentismo adicional podría afectar la puntualidad y la experiencia de viaje. Airlines for America indicó que la suspensión de empleados no esenciales puede repercutir en toda la industria.
Recomendaciones para los viajeros
La TSA y las aerolíneas aconsejan a los pasajeros:
- Consultar el estado de los vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.
- Llegar con más antelación para superar controles de seguridad.
- Revisar actualizaciones en redes sociales y canales oficiales de aeropuertos.
- Preparar documentación y equipaje según las normas habituales.
El cumplimiento de estas recomendaciones ayuda a minimizar inconvenientes y garantizar un tránsito seguro y eficiente durante el cierre.
Cierres previos y expectativas
En el cierre de 2019, el ausentismo afectó a aeropuertos estratégicos como Nueva York y Atlanta, provocando retrasos y cancelaciones. La evolución actual dependerá de la duración del shutdown y la disponibilidad del personal esencial. Organizaciones gremiales y cámaras de transporte aéreo siguen de cerca la situación y brindan orientación constante a empleados y pasajeros.
