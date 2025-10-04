- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Estados Unidos impone REGLAS más ESTRICTAS para choferes extranjeros: licencias comerciales bajo alerta
El DOT aplica nuevas reglas para choferes extranjeros. Visas válidas y comprobación migratoria obligatoria afectan licencias comerciales en Estados Unidos.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) modificó en septiembre de 2025 las normativas para emitir y renovar licencias comerciales (CDL) a choferes extranjeros. La medida impacta a conductores y empresas de transporte en todos los estados y busca reforzar la seguridad pública y el cumplimiento migratorio. Solo quienes cuenten con visa de trabajo válida o autorización legal podrán obtener o mantener su licencia bajo las nuevas regulaciones.
PUEDES VER: Alerta en Estados Unidos: Trabajadores de la construcción adoptan medida INÉDITA por redadas migratorias
Trump supervisa cambios en licencias comerciales en EE.UU.
Los estados fueron advertidos de posibles recortes de fondos federales si no cumplen con las disposiciones. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) supervisará que los controles sean aplicados correctamente, especialmente sobre conductores de camiones y transporte colectivo de carga.
Cómo afectarán las nuevas condiciones a conductores y estados
Según el DOT, los conductores extranjeros deberán demostrar su estatus legal mediante el sistema SAVE y su licencia tendrá vigencia únicamente hasta la expiración de su permiso laboral. Esta medida limita la emisión de nuevas CDL a quienes no cumplen los requisitos migratorios y obliga a los estados a revisar sus procedimientos internos. Estados como California, con alta cantidad de titulares extranjeros, recibieron advertencias formales sobre la posible pérdida de millones en fondos federales si no adaptan sus sistemas a tiempo.
Los cambios buscan prevenir incidentes viales vinculados a choferes sin estatus legal y aseguran que los transportistas cumplan con estándares federales. Empresas de transporte deberán actualizar sus protocolos y verificar la validez de visas de sus conductores antes de permitir la operación de vehículos comerciales.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50