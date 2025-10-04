Estados Unidos impone REGLAS más ESTRICTAS para choferes extranjeros: licencias comerciales bajo alerta

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) modificó en septiembre de 2025 las normativas para emitir y renovar licencias comerciales (CDL) a choferes extranjeros. La medida impacta a conductores y empresas de transporte en todos los estados y busca reforzar la seguridad pública y el cumplimiento migratorio. Solo quienes cuenten con visa de trabajo válida o autorización legal podrán obtener o mantener su licencia bajo las nuevas regulaciones.

Trump supervisa cambios en licencias comerciales en EE.UU.

Los estados fueron advertidos de posibles recortes de fondos federales si no cumplen con las disposiciones. La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) supervisará que los controles sean aplicados correctamente, especialmente sobre conductores de camiones y transporte colectivo de carga.

Cómo afectarán las nuevas condiciones a conductores y estados

Según el DOT, los conductores extranjeros deberán demostrar su estatus legal mediante el sistema SAVE y su licencia tendrá vigencia únicamente hasta la expiración de su permiso laboral. Esta medida limita la emisión de nuevas CDL a quienes no cumplen los requisitos migratorios y obliga a los estados a revisar sus procedimientos internos. Estados como California, con alta cantidad de titulares extranjeros, recibieron advertencias formales sobre la posible pérdida de millones en fondos federales si no adaptan sus sistemas a tiempo.

Los cambios buscan prevenir incidentes viales vinculados a choferes sin estatus legal y aseguran que los transportistas cumplan con estándares federales. Empresas de transporte deberán actualizar sus protocolos y verificar la validez de visas de sus conductores antes de permitir la operación de vehículos comerciales.