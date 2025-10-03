Este viernes 3 de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido autorizar nuevamente al presidente Donald Trump eliminar las protecciones temporales de deportación que beneficiaban a 300.000 venezolanos. Esta decisión marca un antes y un después en la política migratoria del país americano, afectando a miles de personas que se encuentran en una situación vulnerable. AQUÍ todos los detalles.

La Corte Suprema de EE. UU. permite a Trump retirar TPS a 300, 000 extranjeros

Univisión, CNN y otros medios internacionales no dudaron en confirmar la última acción de la Corte Suprema de EE. UU., la cual afectará considerablemente a muchos venezolanos: se dio la autorización a la administración del presidente Donald Trump para revocar la protección legal otorgada a más de 300.000 inmigrantes venezolanos mediante el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Cabe resaltar que esta decisión se tomó mediante una orden de emergencia que permanecerá vigente mientras se resuelve el caso judicial, suspendiendo así un fallo previo del juez de distrito Edward Chen, quien había determinado que la administración había finalizado incorrectamente el TPS para este grupo de venezolanos.

En tanto, es importante conocer que la gestión republicana ha implementado acciones para eliminar diversas protecciones que permiten a los inmigrantes residir y trabajar legalmente en la nación estadounidense.

Esto incluye la finalización del TPS para otros 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos, quienes habían recibido esta protección durante la presidencia del demócrata Joe Biden. En tanto, es bueno destacar que el TPS se otorgaba en períodos de hasta 18 meses en EE. UU.

Programa TPS y su importancia para los inmigrantes en EE. UU.

Por otro lado, te contamos que el Congreso había creado el programa TPS en 1990 y, con ello, hizo posible que el gobierno federal brinde protección temporal a extranjeros de los países afectados por desastres naturales, guerras y otras condiciones que complicarían su regreso a su país.

No obstante, al final del primer gobierno de Trump, funcionarios señalaron que el país de Maduro, Venezuela es "la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental", por ello brindaron otra forma de alivio temporal para esta comunidad.