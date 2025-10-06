Confirman depósito de 1750 dólares a estas familias en EE. UU.: por qué y los requisitos.

Desde mediados de septiembre de este año, los habitantes de Nueva Jersey, en Estados Unidos, comenzaron a beneficiarse de un alivio económico a través del programa estatal ANCHOR.

Esta iniciativa se trata de un cheque de estímulo que ofrece reembolsos de impuestos a la propiedad. Según información de 'El Cronista' y otros medios, los montos de estos pagos oscilan entre 400 dólares y 1.750 dólares. Con ello se busca proporcionar apoyo a aquellos ciudadanos que lidian con elevados costos de vivienda. AQUÍ más información.

Confirman depósito de 1750 dólares a estas familias en EE. UU.: ¿Por qué?

El programa ANCHOR está llamando la atención en el país americano debido a su objetivo de ofrecer apoyo financiero a quienes enfrentan dificultades económicas. Ahora, para determinar ayuda, se considera el estado de la vivienda y los ingresos de los residentes en Nueva Jersey.

En este contexto, se confirmó que, desde hace un mes, los propietarios de viviendas ya pueden acceder a ayudas que oscilan entre 1.000 y 1.750 dólares, mientras que los inquilinos podrán recibir entre 400 y 700 dólares, dependiendo de sus niveles de ingresos.

Cabe resaltar que la iniciativa se da como parte de los esfuerzos del gobierno estatal por aliviar la carga fiscal de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a los elevados impuestos sobre la propiedad.

Asimismo, es bueno mencionar que los propietarios que obtuvieron un cheque de estímulo el año anterior, han sido inscritos para este año automáticamente y ya empezaron a recibir notificaciones desde agosto. En tanto, para facilitar el proceso, los propietarios recibieron sobres de color verde, mientras que los inquilinos recibieron sobres morados frente a esta nueva normativa.

Requisitos y cómo ser elegible para obtener estos beneficios en EE. UU.

Para poder acceder a los pagos del programa ANCHOR, es importante conocer los ingresos de los solicitantes. Los propietarios que perciben hasta 150.000 dólares anuales pueden acceder a un pago de 1.500 dólares.

En dicho contexto, también los que tengan ingresos que oscilan entre 150.000 y 250.000 dólares recibirán una ayuda de 1.000 dólares. Por el lado de los inquilinos, los que ganan hasta 150.000 dólares y han cumplido con sus pagos de alquiler podrán obtener 450 dólares. Este apoyo financiero tiene en mente mitigar la carga que representan los elevados impuestos a la propiedad y respaldar a los residentes.