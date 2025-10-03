USCIS anuncia trabajos remotos y con bonos de hasta US$50.000, ¿cuáles son los requisitos?

Importante. Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha sorprendido al lanzar una convocatoria para reclutar oficiales de servicio de migración en el país americano. Esta llamativa oportunidad laboral se puede llevar a cabo en modalidad remota y no exige un título universitario. Asimismo, te permite poder recibir hasta US$50.000 en bonos por contratación. AQUÍ más detalles.

USCIS anuncia trabajos remotos y con bonos de hasta US$50.000 en EE. UU.

'La Nación' y otros medios revelaron que USCIS lanzó una nueva convocatoria dirigida a ciudadanos estadounidenses y personas comprometidas con la nación para ocupar el cargo de "defensores de la patria". Esta iniciativa tiene como finalidad incorporar oficiales de inmigración que se encarguen de la revisión de solicitudes migratorias, un proceso importante para el sistema de inmigración de EE. UU.

USCIS anuncia trabajos remotos y con bonos de hasta US$50.000 en Estados Unidos.

Las autoridades de la entidad estadounidense han invitado a los interesados a unirse a esta misión, resaltando que cada puesto desempeña un papel fundamental en la protección del sistema migratorio estadounidense. Mediante una publicación en la red social X, se enfatizó la importancia de contribuir a un país más fuerte y seguro para las futuras generaciones, al tiempo que se combate el abuso del sistema.

El trabajo no requiere una licenciatura y ofrece la posibilidad de realizarse de manera remota, pero también exige ciertas responsabilidades, las cuales te mencionamos a continuación:

La revisión minuciosa de solicitudes de inmigración para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes.

La realización de entrevistas para evaluar la credibilidad de los solicitantes.

Los oficiales deberán hacer cumplir las leyes de inmigración, promover vías legales y garantizar que los beneficios se otorguen solo a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

La verificación de antecedentes de los migrantes, la redacción de decisiones legales claras y organizadas, y la actualización de informes administrativos conforme a las normativas aplicables.

También se espera que brinden apoyo directo al personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como a otros funcionarios de agencias federales.

Requisitos para postularse en este trabajo remoto en USCIS