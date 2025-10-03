- Hoy:
Atención, extranjeros en EE. UU.: USCIS anuncia trabajos remotos y con bonos de hasta US$50.000, ¿cuáles son los requisitos?
USCIS dio a conocer nuevas oportunidades laborales que permiten el trabajo remoto y también atractivos bonos que pueden alcanzar hasta US$50.000 en EE. UU.
Importante. Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha sorprendido al lanzar una convocatoria para reclutar oficiales de servicio de migración en el país americano. Esta llamativa oportunidad laboral se puede llevar a cabo en modalidad remota y no exige un título universitario. Asimismo, te permite poder recibir hasta US$50.000 en bonos por contratación. AQUÍ más detalles.
PUEDES VER: Confirman la PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: A partir de HOY, el país de Trump expulsará a estas personas por fuerte razón
USCIS anuncia trabajos remotos y con bonos de hasta US$50.000 en EE. UU.
'La Nación' y otros medios revelaron que USCIS lanzó una nueva convocatoria dirigida a ciudadanos estadounidenses y personas comprometidas con la nación para ocupar el cargo de "defensores de la patria". Esta iniciativa tiene como finalidad incorporar oficiales de inmigración que se encarguen de la revisión de solicitudes migratorias, un proceso importante para el sistema de inmigración de EE. UU.
USCIS anuncia trabajos remotos y con bonos de hasta US$50.000 en Estados Unidos.
Las autoridades de la entidad estadounidense han invitado a los interesados a unirse a esta misión, resaltando que cada puesto desempeña un papel fundamental en la protección del sistema migratorio estadounidense. Mediante una publicación en la red social X, se enfatizó la importancia de contribuir a un país más fuerte y seguro para las futuras generaciones, al tiempo que se combate el abuso del sistema.
El trabajo no requiere una licenciatura y ofrece la posibilidad de realizarse de manera remota, pero también exige ciertas responsabilidades, las cuales te mencionamos a continuación:
- La revisión minuciosa de solicitudes de inmigración para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes.
- La realización de entrevistas para evaluar la credibilidad de los solicitantes.
- Los oficiales deberán hacer cumplir las leyes de inmigración, promover vías legales y garantizar que los beneficios se otorguen solo a quienes cumplan con los requisitos establecidos.
- La verificación de antecedentes de los migrantes, la redacción de decisiones legales claras y organizadas, y la actualización de informes administrativos conforme a las normativas aplicables.
- También se espera que brinden apoyo directo al personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como a otros funcionarios de agencias federales.
Requisitos para postularse en este trabajo remoto en USCIS
- Se debe tener ciudadanía estadounidense o ser considerado una persona natural de EE. UU.
- Aprobar satisfactoriamente una investigación de antecedentes que incluya la divulgación de información financiera.
- Es obligatorio pasar un examen de detección de drogas.
- Presentar un currículum vitae junto con la documentación de respaldo correspondiente.
- También se debe destacar que los hombres nacidos después del 31 de diciembre de 1959 deben estar registrados en el Servicio Selectivo.
- Otro requisito a tomar en cuenta es que los solicitantes deben haber residido en el país durante al menos tres de los últimos cinco años previos a la solicitud.
