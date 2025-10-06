A partir de HOY, Trump no dejará ingresar a ilegales de este país latino a EE. UU. por una razón

Aviso importante: recientemente, el gobierno de Estados Unidos decidió prohibir el ingreso al país americano para todos los ciudadanos mexicanos que no cuenten con una Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card). Es importante saber que, este fundamental documento también está sujeto a ciertas restricciones que deben ser consideradas, a partir de ahora. AQUÍ más información.

En estos últimos meses, la administración de Donald Trump ha impactado al implementar diversas políticas enfocadas en limitar la inmigración en EE. UU., buscando disminuir la cantidad de indocumentados. Confirmaron que los mexicanos no podrán entrar a la nación estadounidense si no tiene en su poder la "Border Crossing Card".

Y es que, tal como confirmaron las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y los medios internacionales, la Tarjeta de Cruce Fronterizo, comúnmente conocida como Visa Láser, permite a los ciudadanos mexicanos ingresar a Estados Unidos mediante puntos de entrada terrestres autorizados por un tiempo limitado, generalmente de 30 días.

No obstante, este documento migratorio no resulta suficiente para acceder a ciertas áreas fronterizas designadas. Si bien, es similar a las visas B1 y B2, no tiene el mismo peso debido a que se diferencia por sus restricciones de permanencia, áreas geográficas y otras especificaciones.

Restricciones con la Tarjeta de Cruce Fronterizo

Por otro lado, es importante conocer que la Tarjeta de Cruce Fronterizo no es suficiente para realizar viajes en avión o en embarcaciones comerciales hacia el país estadounidense. Según se pudo revisar la normativa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los ciudadanos mexicanos que deseen volar a cualquier destino en EE. UU. deben portar un pasaporte vigente y una visa estadounidense.

Además, todos los que intenten ingresar al país únicamente con esta tarjeta se enfrentarán a la negativa de acceso, independientemente de que su destino esté dentro de la franja fronteriza autorizada. Asimismo, la misma restricción se aplica a los viajes en cruceros, barcos de transporte o ferris comerciales provenientes de México, donde el documento debe ser presentada junto con un pasaporte válido.