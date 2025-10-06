"ACTÚEN CON RAPIDEZ": Trump advierte a Hamas sobre un "derramamiento de sangre masivo"

El presidente Donald Trump emitió una advertencia pública sobre un posible "derramamiento de sangre masivo" si Hamas no acepta un acuerdo de paz en medio de negociaciones críticas en Gaza, señalando que es urgente "actuar con rapidez". Este pronunciamiento intensifica la presión sobre las partes involucradas y añade un nuevo elemento de tensión política y diplomática.

Trump advierte sobre un "derramamiento de sangre masivo" si Hamas no alcanza un acuerdo de paz

Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social minutos antes de que venciera un plazo crucial para un acuerdo con Hamas, afirmando que las conversaciones habían sido "muy positivas" y avanzaban rápidamente. Sin embargo, advirtió que, si no se concretaba un pacto, habría consecuencias catastróficas: "TIME IS OF THE ESSENCE OR MASSIVE BLOODSHED WILL FOLLOW, SOMETHING THAT NOBODY WANTS TO SEE!"

Trump instó a las partes a actuar con rapidez: "I am asking everyone to MOVE FAST", escribió en su publicación en Truth Social, subrayando que seguiría de cerca la situación.

Trump emitió un mensaje urgente en Truth Social.

Negociaciones entre Hamas e Israel: esperanza de paz en el conflicto israelí-palestino y la liberación de rehenes

La propuesta de paz fue aceptada en principio por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según informó Reuters y otros medios citados por Fox News.

El plan de paz, presentado por Trump a finales de septiembre, propone el cese de las operaciones militares israelíes en Gaza, la desarticulación de Hamás y la reconstrucción del territorio bajo un gobierno palestino supervisado por una coalición internacional encabezada por Estados Unidos.

Trump ha reiterado anteriormente su advertencia en Truth Social: "Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un INFIERNO como nunca antes se haya visto contra Hamas".

Mientras tanto, fuentes diplomáticas señalaron que los equipos técnicos continuarán reuniéndose en Egipto para definir los detalles pendientes del pacto. Los observadores internacionales permanecen atentos al desenlace de este episodio, que podría escalar rápidamente si no se alcanza un consenso.