Venezuela condena recientes acciones de EE. UU.: "El imperialismo norteamericano se ha atrevido a..."

El gobierno de Venezuela manifestó este jueves su rechazo ante la presencia de aeronaves militares de Estados Unidos cerca de sus aguas territoriales, calificando el hecho como una "incursión ilegal". La situación se produce en medio de crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el reciente despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, supuestamente con el objetivo de combatir el narcotráfico.

¿Cómo están las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela?

Los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores de Venezuela emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que cazas estadounidenses fueron detectados a aproximadamente 75 kilómetros de las costas venezolanas, lo que, según Caracas, puso en riesgo la seguridad de la aviación civil y comercial en la zona.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó que el sistema de vigilancia aérea identificó múltiples aeronaves en la zona y subrayó: "El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas. Los estamos viendo y su presencia no nos intimida". Además, aseguró que pilotos de la aviación comercial también observaron la actividad militar estadounidense.

Según las autoridades venezolanas, estos incidentes forman parte de un patrón de hostigamiento previo, que el gobierno de Nicolás Maduro ya ha denunciado a nivel internacional.

Por su parte, Estados Unidos sostiene que sus acciones forman parte de la lucha contra el narcotráfico. Una notificación enviada por el Pentágono al Congreso, obtenida por AFP, califica la operación como un "conflicto armado" destinado a proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses destruyeron embarcaciones frente a las costas venezolanas que transportaban drogas, causando la muerte de al menos 17 personas, según datos estadounidenses. La Casa Blanca defendió la legalidad de estas acciones, argumentando que se ajustan a las leyes internacionales de conflictos armados y cumplen la promesa de combatir a los cárteles que amenazan al país.

Estas declaraciones ocurren mientras expertos legales cuestionan la legitimidad de los operativos en aguas cercanas a Venezuela, una situación que mantiene alta la tensión diplomática entre ambos países.

El secretario de Defensa advirtió que los ataques seguirán mientras persistan las amenazas a Estados Unidos.

Estados Unidos destruye otra lancha con presuntos narcotraficantes cerca de Venezuela

Fuerzas de Estados Unidos atacaron este viernes en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela una embarcación sospechada de transportar drogas, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth. En el operativo murieron cuatro personas señaladas como miembros de organizaciones de narcotráfico. Hegseth indicó en X que este es el cuarto ataque reciente en el marco del "conflicto armado no internacional" contra el tráfico de drogas en el Caribe.

Según Hegseth, la acción fue ordenada por el presidente Donald Trump y se trató de un "ataque cinético letal" contra una embarcación vinculada a organizaciones consideradas terroristas. No hubo bajas estadounidenses. La embarcación transportaba grandes cantidades de drogas con destino a Estados Unidos, y la inteligencia confirmó su dedicación al narcotráfico y su operación en una ruta marítima conocida por este tránsito.