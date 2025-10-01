Trump apunta contra Venezuela: "Vamos a mirar muy seriamente" los cárteles que ingresan a EE. UU.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que examinará con detenimiento el papel de los cárteles provenientes de Venezuela en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, marcando un nuevo enfoque en su discurso sobre seguridad y control fronterizo.

Trump apunta contra Venezuela

"Veremos qué pasa con Venezuela", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca, antes de asistir a una inusual reunión con cientos de altos mandos militares.

"Golpeamos varios botes (…) y desde que hicimos eso no ha entrado absolutamente ninguna droga a nuestro país por vía acuática, porque fue letal. Ahora vamos a mirar a los cárteles. Vamos a enfocarnos muy seriamente en los cárteles que operan por tierra", agregó, en medio de la escalada de tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red de narcotráfico.

¿Qué está haciendo Estados Unidos respecto a Venezuela?

Hasta el momento, Donald Trump se ha mantenido ambiguo respecto a las acciones que tomará contra Venezuela. Un informe de NBC News reveló que existen planes relacionados con un ataque militar; sin embargo, aún no se ha dado luz verde para llevar a cabo estas maniobras. La incertidumbre crece en el país caribeño, pues las declaraciones del presidente estadounidense tampoco ofrecen detalles concretos.

"Venezuela ha sido muy peligrosa con las drogas y con otras cosas. Han sido muy, muy peligrosos, así que ya veremos qué pasa con Venezuela", reiteró Trump, sin aclarar si se refería a posibles maniobras en territorio venezolano o en otras partes de la ruta hacia Estados Unidos.

¿Qué está pasando en Venezuela en 2025? Maduro responde

El gobierno de Caracas se opone a la presencia militar estadounidense en la región del Caribe. El viernes, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, afirmó que Venezuela está bajo "una amenaza militar totalmente ilícita" por parte de Estados Unidos, que sostiene que sus operaciones buscan luchar contra el narcotráfico.

Maduro, quien niega categóricamente las acusaciones de narcotráfico de Washington, firmó un decreto de conmoción externa ante las supuestas "amenazas" estadounidenses. El gobierno venezolano explicó que la medida "se activaría de manera inmediata" en caso de "cualquier tipo de agresión" contra Venezuela.