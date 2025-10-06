Policía de este estado de EE. UU. acabó con la vida de un sospechoso de robo frente a Walmart.

Recientemente, un individuo, aparentemente, involucrado en un robo a un Walmart, portando un cuchillo, fue abatido por la policía de San Bernardino, en California, Estados Unidos.

Según informaron las autoridades locales, el 1 de octubre, el hombre se negó a soltar el arma y, además, intentó ingresar al vehículo de una mujer, lo que llevó a los oficiales a tomar la decisión de disparar. ¿Qué pasó en aquel momento? ¿Hubo personas heridas en el lugar? AQUÍ más detalles al respecto.

Policía de este estado acabó con la vida de un sospechoso de robo frente a Walmart

El primero de este mes, a las 7:45 p. m. horas, se registró un violento incidente en un Walmart de San Bernardino, donde un hombre armado, identificado como Richard Williams, llevó a cabo un robo.

El medio 'Ktla' reportó que los agentes de policía se encontraron en el lugar luego de un reporte de hurto y que fueron alertados sobre la situación cuando Williams amenazó a un empleado con un cuchillo mientras este abría una vitrina. Luego, al intimidar al trabajador, el sospechoso sustrajo varios artículos antes de intentar huir, enfrentándose a un guardia de seguridad que también fue amenazado.

Policía de este estado acabó con la vida de un sospechoso de robo frente a Walmart.

Afuera del local, los agentes confrontaron a Williams, quien, a pesar de dejar caer la mercancía robada, continuó sosteniendo el cuchillo. Ignorando las órdenes de soltar el arma, el hombre corrió hacia un vehículo donde se encontraba Clauwaneshanea Jeter, una mujer que, según la policía, gritó al ver la situación.

En respuesta ante estos actos violentos, los oficiales abrieron fuego, impactando a Williams y evitando que ingresara al auto. A pesar de los esfuerzos por brindarle asistencia médica, aquel hombre fue declarado muerto.

¿Williams tuvo cómplice en su último hurto en tienda?

Por otro lado, es importante saber que, en un inicio, Jeter aseguró no tener conocimiento sobre Williams y expresó su temor por su seguridad. No obstante, en una posterior declaración, confirmó que ambos habían planeado el robo juntos. Tras sus confesiones, fue arrestada bajo sospecha de complicidad en el delito.

Las autoridades informaron que Williams contaba con un extenso historial delictivo y se encontraba en libertad condicional al momento del incidente, con múltiples arrestos previos por delitos graves.