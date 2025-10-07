Recientemente, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) ha presentado el nuevo diseño de las licencias de conducir y tarjetas de identificación. Desde este mes de octubre, estos documentos han comenzado a ser emitidos con características de seguridad más avanzadas, las cuales buscan fortalecer la protección contra fraudes. AQUÍ todo lo que se sabe. ¿Por qué se dio este cambio?

EE. UU.: a partir de ahora, este es el nuevo diseño en las licencias en California y por qué

Desde el pasado miércoles 1 de octubre, California ha implementado nuevas licencias de conducir e identificaciones. Al respecto, la agencia estadounidense destacó que estos documentos reflejan "la belleza única del paisaje estatal", incorporando medidas de seguridad avanzadas y tecnología de última generación.

Desde este mes de octubre, revelan el nuevo diseño en las licencias en California.

'La Nación' y otros medios expusieron que, estas actualizadas identificaciones del estado, son objeto de actualizaciones periódicas con el fin de reforzar la seguridad. La última modificación en las características de seguridad se realizó en 2010, y en 2018 se ajustó su diseño para alinearse con los requisitos de la Ley Real ID.

Asimismo, se informó que la tarifa para obtener la licencia de conducir actualizada se mantiene en 45 dólares, mientras que las tarjetas de identificación cuestan US$39.

A partir de octubre, se confirmó el nuevo diseño en las licencias en California.

Razón del cambio y características nuevas de estas identificaciones y licencias en California

El DMV de California ha presentado un nuevo diseño de tarjetas que incorpora imágenes representativas de la naturaleza del estado, así como avanzados elementos de seguridad para prevenir la falsificación. Steve Gordon, director de la entidad, señaló que "las nuevas tarjetas utilizan tecnología de vanguardia para mejorar la seguridad y su diseño muestra las emblemáticas secuoyas, amapolas y la costa de California".

Entre las innovaciones, se incluye una firma digital de seguridad en uno de los dos códigos de barras ubicados en el reverso de las tarjetas. La agencia subrayó que California se posicionará como uno de los primeros estados en implementar este tipo de firma digital. Además, se ha decidido eliminar la banda magnética que se encontraba en el reverso de los documentos.

Esta transición marca un paso significativo hacia la modernización de los documentos de identificación en el estado, tal como reportó Los Ángeles Times y La Nación.