California revoca licencias de conducir a inmigrantes: por orden del gobierno, conductores perderán su registro en 2025

En California, los inmigrantes indocumentados que obtienen la licencia de conducir bajo la ley AB 60 tienen el derecho de circular por las calles sin necesidad de demostrar su estatus legal en los Estados Unidos. Sin embargo, este beneficio no los exime de cumplir con las mismas normas de tránsito que rigen para cualquier otro conductor.

California revoca las licencias de conducir a estos inmigrantes por orden del gobierno

En 2025, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) podrá suspender o revocar la licencia de los conductores que acumulen un número excesivo de infracciones, ya sean inmigrantes o ciudadanos.

El DMV de California establece un sistema de puntos en el historial de conducción, que se acumulan cada vez que un conductor comete una infracción de tránsito. Si un conductor acumula un número elevado de puntos dentro de un período determinado, su licencia de conducir podría ser suspendida o incluso revocada. Los límites establecidos son los siguientes:

4 puntos en un periodo de 12 meses.

6 puntos en 24 meses.

8 puntos en 36 meses.

Cada choque en el que un conductor sea responsable, así como cualquier infracción grave, suma puntos al historial. Una vez que el conductor supera estos límites, el DMV tiene la autoridad para revocar o suspender la licencia, incluyendo la de los beneficiarios de la ley AB 60. Es importante destacar que estas normas se aplican tanto a inmigrantes como a ciudadanos de California.

¿Qué infracciones graves pueden causar la pérdida inmediata de la licencia?

El gobierno de California también establece ciertos delitos de tránsito que son considerados de extrema gravedad y que conllevan la pérdida automática de la licencia, sin posibilidad de recuperación. Entre estas infracciones se incluyen:

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI).

Participar en carreras callejeras ilegales (street racing).

Fugas después de causar accidentes (hit-and-run), especialmente si hay personas lesionadas.

Evasión policial, particularmente si provoca lesiones graves.

Estas faltas pueden generar no solo la revocación de la licencia, sino también consecuencias legales severas, como penas de prisión que pueden alcanzar hasta siete años, en especial en casos de evasión de la policía.

Con las nuevas normativas en vigor para 2025, los conductores deben ser especialmente cuidadosos de no acumular infracciones para evitar la suspensión de su licencia. Si eres titular de una licencia AB 60 o cualquier otro tipo de permiso de conducir en California, es crucial que mantengas un historial limpio de tráfico para poder conservar tu licencia y evitar sanciones graves.

¿Qué papeles necesito para tramitar mi licencia de conducir en California?

California ofrece la Licencia de Conducir AB 60, permitiendo que los inmigrantes indocumentados manejen legalmente en el estado si cumplen con los requisitos establecidos. El proceso es similar al de una licencia estándar, pero se requieren documentos específicos para comprobar identidad y residencia.

Documentos para comprobar identidad

Pasaporte vigente: emitido por tu país de origen.

Matrícula consular mexicana: versiones de 2014 o 2022.

Credencial para votar de México (INE/IFE): versión 2013 o posterior.

Tarjeta de identidad de California: emitida después de octubre de 2000.

Documentos para comprobar residencia en California