¡Victoria para los inmigrantes! Juez bloquea medida de Trump que condicionaba fondos federales a la cooperación con ICE
Un juez federal anuló la medida de Trump que buscaba retirar fondos de FEMA a estados que no colaboren con ICE, favoreciendo a inmigrantes.
Una reciente decisión judicial ha representado un importante triunfo para las comunidades migrantes en Estados Unidos. Un juez federal de distrito en Rhode Island ha bloqueado una política impulsada por la administración de Donald Trump, la cual buscaba restringir el acceso a fondos federales de emergencia a estados y ciudades que no colaboraran con ICE.
PUEDES VER: EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro tras su llamado a soldados estadounidenses para desobedecer a Trump
La medida, ahora anulada, pretendía presionar a gobiernos locales para que apoyaran activamente las políticas de detención y deportación de inmigrantes. Sin embargo, la corte consideró que dicha acción era "arbitraria, caprichosa e inconstitucional", abriendo paso a un respiro legal para muchos inmigrantes y estados santuarios.
Trump quería castigar a ciudades que no cooperen con ICE
La propuesta establecía que los gobiernos locales solo recibirían fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) si aceptaban colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto implicaba compartir información y permitir operativos conjuntos para detener a inmigrantes sin estatus legal.
Estados santuarios celebran el fallo contra la medida de Trump.
La demanda fue presentada por 20 estados, incluidos California, Nueva York e Illinois, que rechazaron las condiciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Argumentaron que se trataba de una violación a la Constitución y que se les estaba amenazando con perder recursos esenciales para la atención de emergencias.
La corte falló a favor de los inmigrantes y de la legalidad
El juez William Smith falló a favor de los estados demandantes, señalando que la política de Trump usaba los fondos como "rehenes" para forzar una alineación ideológica en temas migratorios. Según la sentencia, esto vulnera la autonomía estatal y carece de base legal sólida.
Juez federal anuló política que condicionaba fondos a colaboración con ICE.
Aunque el gobierno defendió su postura alegando que los fondos no estaban ligados directamente a la cooperación migratoria, la corte encontró suficientes elementos para declarar la medida como contraria al marco legal. Así, esta decisión ha sido vista como una clara victoria para los inmigrantes y una defensa del equilibrio entre poderes en Estados Unidos.
