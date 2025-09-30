EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro tras su llamado a soldados estadounidenses para desobedecer a Trump

El gobierno de Estados Unidos decidió revocar la visa del presidente colombiano Gustavo Petro luego de que este hiciera un llamado público a los soldados estadounidenses para que desobedecieran las órdenes del expresidente Donald Trump. Esta medida llega en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países.

Petro, quien también posee ciudadanía europea, respondió a la decisión afirmando que no necesita la visa estadounidense para viajar a Estados Unidos, y que solo lo hará si es invitado por el pueblo estadounidense. La polémica surgió después de que el mandatario colombiano, durante una manifestación frente a la sede de la ONU, exhortara a los militares estadounidenses a desobedecer órdenes que consideren contrarias a la humanidad.

El llamado de Petro que provocó la revocación de su visa

Durante una manifestación frente a simpatizantes propalestinos en Nueva York, Gustavo Petro lanzó un llamado firme a los soldados estadounidenses para que rechacen órdenes que impliquen violencia contra la humanidad. "Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad", dijo el presidente colombiano en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Petro se pronunció ante manifestantes en Nueva York durante su visita a la ONU.

El Departamento de Estado de EE. UU. calificó estas declaraciones como "imprudentes e incendiarias", lo que llevó a la revocación de su visa. Sin embargo, Petro defendió su mensaje, asegurando que no constituyen un delito, sino un llamado a la defensa de la humanidad.

Tensión diplomática y el futuro de las relaciones entre EE. UU. y Colombia

La revocación de la visa ocurre en un contexto de fricciones que han marcado la relación entre Estados Unidos y Colombia durante el mandato de Petro. El presidente colombiano ha cuestionado públicamente varias políticas estadounidenses, incluyendo la política antidrogas y el trato hacia migrantes deportados.

EE. UU. revocó la visa de Petro tras sus declaraciones contra el gobierno de Trump.

A pesar del conflicto, Petro ha dejado claro que Estados Unidos es bienvenido en América y en Colombia, aunque advirtió que "no entrará ningún criminal de guerra" en su país. Esta nueva disputa pone en evidencia las complejidades de la relación bilateral y el impacto de declaraciones polémicas en la política internacional.