Acabó hospitalizado tras redada del ICE: adulto mayor estadounidense fue brutalmente detenido y ahora clama justicia

Rafie Shouhed, un adulto mayor de 79 años y ciudadano estadounidense, vivió uno de los episodios más traumáticos de su vida cuando fue brutalmente reducido por agentes del ICE en su propio autolavado en Los Ángeles. Según su testimonio y las imágenes de seguridad, fue derribado por varios oficiales enmascarados y fuertemente armados, ignorando sus súplicas mientras les decía que sufría de problemas cardíacos.

El incidente, ocurrido durante una redada del ICE en Los Ángeles, lo dejó con costillas rotas, heridas visibles y secuelas emocionales. Shouhed permaneció detenido casi doce horas sin recibir atención médica, a pesar de haber sido identificado como ciudadano estadounidense. Hoy, libre de cargos, exige una indemnización de 50 millones de dólares por el trato recibido y clama justicia.

"No puedo respirar": la redada que terminó con un anciano hospitalizado

La operación migratoria tuvo lugar en el negocio de Shouhed, donde los agentes buscaban presuntamente a inmigrantes indocumentados. El hombre, que solo intentaba entender lo que ocurría en su propiedad, fue rápidamente reducido por tres oficiales, uno de los cuales presionó su cuello con la rodilla. "No puedo respirar", alcanzó a decir mientras rogaba que no lo lastimaran, mencionando además que acababa de ser operado del corazón.

Anciano estadounidense fue reducido por agentes del ICE.

Las cámaras de seguridad muestran que el adulto mayor nunca opuso resistencia. Aun así, fue esposado y mantenido bajo custodia sin recibir ayuda médica. Este caso ha generado gran controversia por tratarse de un ciudadano estadounidense detenido por ICE, en un contexto de creciente preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las redadas.

Exige justicia y denuncia abuso por parte de agentes federales

El equipo legal de Shouhed sostiene que este caso no fue un error aislado, sino parte de una práctica sistemática de abusos del ICE en EE.UU., especialmente en comunidades donde predomina la mano de obra migrante. "Lo trataron como un criminal, ignoraron su condición médica y lo mantuvieron encerrado sin justificación", explicó su abogado, quien prepara una demanda formal contra el gobierno.

El adulto mayor terminó hospitalizado tras ser detenido sin cargos por el ICE.

Mientras tanto, las imágenes de la redada siguen circulando en redes y medios, alimentando el debate sobre el alcance y los métodos utilizados por las autoridades migratorias. Para muchos, este caso refleja cómo incluso ciudadanos nacidos en otros países pero legalmente establecidos pueden convertirse en víctimas del sistema. En palabras del propio Shouhed: "Solo quiero justicia, porque lo que me hicieron no se le hace a nadie".