Guía completa para inmigrantes: cómo calificar y obtener cupones SNAP en 2025

Los cupones SNAP para inmigrantes 2025 pueden representar una ayuda clave para muchas familias que enfrentan dificultades económicas en Estados Unidos. Este programa de asistencia nutricional ofrece apoyo federal para la compra de alimentos, pero no todos los inmigrantes califican automáticamente.

Para acceder al beneficio, se deben cumplir requisitos específicos relacionados con el estatus migratorio, el tiempo de residencia en el país y los ingresos del hogar. Entender cada uno de estos factores es fundamental para determinar si eres elegible o no.

Requisitos para ser beneficiario de SNAP como inmigrante

Uno de los requisitos más importantes para acceder a los beneficios SNAP para inmigrantes es contar con un estatus migratorio legal. Esto incluye a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, refugiados, asilados, personas bajo protección temporal (TPS) y quienes tengan un estatus considerado "casi ciudadano". Sin uno de estos estatus, no es posible acceder al programa.

Además del estatus, el tiempo de residencia SNAP también influye. Por ejemplo, los residentes permanentes suelen necesitar al menos cinco años viviendo en EE. UU. para calificar. Sin embargo, hay excepciones: los refugiados y asilados pueden aplicar sin cumplir ese plazo. En algunos casos, ciertos tipos de visa también podrían permitir el acceso tras un tiempo determinado en el país.

Ingresos y tamaño del hogar

El otro gran factor para determinar la elegibilidad es el nivel de ingresos. El programa evalúa tanto el ingreso mensual como el número de personas que viven en el hogar. En general, los hogares con ingresos más bajos tienen mayor posibilidad de calificar para los cupones SNAP.

Si bien tu estatus y residencia son clave, cumplir con los límites de ingresos SNAP 2025 es igual de importante. Si el ingreso total del hogar supera los umbrales establecidos, es posible que la solicitud sea rechazada, incluso si se tiene estatus legal. Por eso, es fundamental revisar bien los montos actualizados antes de aplicar.