Atención, familias en California: confirman REEMBOLSO en factura de luz, a partir de esta FECHA, ¿quiénes son elegibles?
El programa Crédito Climático de California hace posible que ciertos ciudadanos puedan recibir reembolsos económicos. Conoce a quiénes favorece y más.
Aviso importante: En California, además de las redadas realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), se ha evidenciado un notable interés en torno al reembolso de la factura de luz que se implementará a partir de octubre 2025.
Este sorpresivo anuncio fue confirmado por el gobernador Gavin Newsom y busca ser de gran ayuda para un grupo de personas, pues la devolución se enmarca dentro del programa Crédito Climático de California, el cual está diseñado para mitigar los costos de los servicios básicos en los hogares, al mismo tiempo que se avanza hacia una transición hacia energías más sostenibles. AQUÍ todos los detalles.
Reembolso en factura de luz en California, a partir de esta fecha, ¿quiénes son elegibles?
Semana y otros medios informaron recientemente sobre la decisión que tomó el gobernador de California, Gavin Newsom, quien señaló que su administración ahora destinará más de 700 millones de dólares para apoyar a los residentes del estado, así como cerca de 60 millones de dólares para empresas que cumplan con los requisitos que se soliciten.
Reembolso en factura de luz en California, a partir de esta fecha, ¿quiénes son elegibles?
Ante estos anuncios, se estima que cada hogar recibirá aproximadamente 61 dólares, un monto que se reflejará en la factura de electricidad del próximo mes.
Bajo este contexto, es importante conocer que, en una conferencia de prensa realizada el 16 de julio de 2025 en la Iglesia Cristiana Downey Memorial, Newsom había advertido que el monto a recibir podría variar entre 35 y 259 dólares, dependiendo de circunstancias específicas de cada caso.
¿La devolución del dinero aumentará en el 2026?
Por otro lado, el gobernador de California compartió noticias positivas, señalando que el reembolso asociado al proyecto Crédito Climático Eléctrico aumentará para el 2026.
Se prevé una financiación que podría alcanzar los 60.000 millones de dólares hasta el año 2045, lo que represente un impulso significativo para esta iniciativa. La inversión tiene como finalidad poder fortalecer los esfuerzos en materia de sostenibilidad y energía limpia en el Estado Dorado.
