Hoy en día, ciertas personas que han conseguido su visa americana para ingresar legalmente a Estados Unidos se encuentran en una complicada situación tras ver cancelada su autorización, esto causa de la violación de las leyes del país americano. Por ello, si el Gobierno de EE. UU. ha revocado tu visa y buscas recuperarla, en esta nota conocerás las opciones que tienes para afrontar esta realidad.

Esto debes hacer si tu visa fue revocada por EE. UU. y cómo restablecerla de inmediato

Luego de las drásticas medidas que ha ordenado Trump y el retiro de visas de algunos extranjeros en la nación estadounidense. Al respecto, el medio 'Semana', compartió algunas de las opciones disponibles para quienes buscan apelar decisiones migratorias y restablecer el documento en EE. UU.

La primera alternativa es presentar una solicitud ante la Oficina de Apelaciones Administrativas de USCIS (AAO) o la Junta de Apelaciones de Casos de Inmigración (BIA), que forma parte del Departamento de Justicia.

En este caso, es importante completar el formulario I-290B dentro de los 30 días posteriores a la notificación de la decisión. Una vez presentada la apelación, la ley estipula que la entidad federal tiene un plazo de 180 días para emitir una resolución, lo que implica un periodo de espera considerable para los solicitantes.

Otra alternativa es solicitar un perdón migratorio, conocido como 'waiver' en inglés, que se concede si se argumenta que la denegación de entrada o permanencia causaría un "sufrimiento extremo" a un familiar cercano que resida en el país de Trump.

Cabe resaltar que este tipo de perdón se aplica en situaciones de incumplimiento de leyes migratorias, fraude, delitos menores y otras circunstancias que impiden la admisión. El trámite se realiza ante USCIS y tiene un costo que varía entre US$795 y US$1.050, dependiendo del caso.

La importancia de un abogado migratorio en el caso de la revocatoria de la visa

Por otro lado, también se resaltó un dato importante que debe tomar la persona que ha sido perjudicado en la revocación de su visa. El inmigrante puede solicitar que se cuente con el apoyo de un abogado migratorio, el cual tendría respuesta en un plazo de entre 6 y 24 meses aproximadamente.