¿Se viene un nuevo conflicto? Este lunes 29 de septiembre, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, confirmó que las relaciones del país latino con Estados Unidos atraviesan un momento de mucha tensión, especialmente tras la revocación del visado del presidente Gustavo Petro. En un gesto respaldo con él, Villavicencio anunció su decisión de renunciar a su propia visa.

Con esta acción, se pudo reflejar las complicaciones diplomáticas que existen entre ambos países en un contexto de creciente fricción. "Evidentemente, las relaciones están tensas (…) porque estamos hablando claro y alto que no podemos mirar para otro lado frente al genocidio que está ocurriendo en Gaza", había mencionado la canciller en una rueda de prensa. ¿Qué dirá Trump al respecto?

Tras revocatoria del visado de Petro, canciller colombiana toma decisión y advierte a EE. UU.

Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre la decisión de revocar el visado del presidente colombiano, Gustavo Petro, esto luego de sus declaraciones en una manifestación propalestina en Nueva York.

Y es que él, había instado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a rechazar la violencia, en el contexto de un llamado al alto el fuego en Gaza y en oposición a la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la ONU.

Al respecto, Villavicencio ha calificado esta acción como una represalia por las manifestaciones en defensa del Derecho Internacional Humanitario y por la denuncia del genocidio en Gaza. Además, subrayó que Petro ha sido un firme defensor de la causa palestina y un crítico de Israel, país con el que Colombia rompió relaciones en mayo de 2024 debido al conflicto.

Asimismo, no dudó en renunciar a su visado en muestra de su solidaridad con Petro tras lo sucedido con su visa: "Las personas que quieran hacerlo, que deseen renunciar a este visado, pues lo vamos a hacer, pero no es una decisión impulsada por el Gobierno", dijo. "Él lo que hizo (en Nueva York) fue llamar al pacifismo, llamar al mantenimiento de la paz, llamar a la no agresión entre los pueblos, llamar a que en el siglo XXI terminen todas las guerras", añadió la ministra.

"Si por ser un pacifista te quitan la visa, pues muchos estamos diciendo que también lo somos y renunciamos a ese documento", sentenció.

¿Qué más dijo Villavicencio sobre la tensión con EE. UU.?

Bajo ese contexto, canciller señaló que, pese a que ella como el presidente no contarán con el visado de Estados Unidos, "Colombia desea y continuará participando de manera activa en los foros multilaterales".

En enero del 2026, el país colombiano asumirá un puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La funcionaria indicó que el Gobierno ya se encuentra colaborando con la misión ante Naciones Unidas en los temas que han sido definidos como "prioritarios", los cuales incluyen la lucha contra las drogas, el cambio climático y la promoción de la paz mundial.