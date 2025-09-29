- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Programación fecha 12
- Sporting Cristal vs. Ayacucho
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
La PEOR noticia para Trump: tras la revocatoria del visado de Petro, canciller colombiana toma fuerte decisión y advierte a EE. UU.
La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó últimas tensiones con EE.UU., esto luego de que se le retirara el visado al presidente Gustavo Petro.
¿Se viene un nuevo conflicto? Este lunes 29 de septiembre, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, confirmó que las relaciones del país latino con Estados Unidos atraviesan un momento de mucha tensión, especialmente tras la revocación del visado del presidente Gustavo Petro. En un gesto respaldo con él, Villavicencio anunció su decisión de renunciar a su propia visa.
PUEDES VER: Buena noticia para los inmigrantes: revelan sorpresivo plan de activistas en este estado para monitorear a ICE y enfrentar REDADAS
Con esta acción, se pudo reflejar las complicaciones diplomáticas que existen entre ambos países en un contexto de creciente fricción. "Evidentemente, las relaciones están tensas (…) porque estamos hablando claro y alto que no podemos mirar para otro lado frente al genocidio que está ocurriendo en Gaza", había mencionado la canciller en una rueda de prensa. ¿Qué dirá Trump al respecto?
Tras revocatoria del visado de Petro, canciller colombiana toma decisión y advierte a EE. UU.
Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre la decisión de revocar el visado del presidente colombiano, Gustavo Petro, esto luego de sus declaraciones en una manifestación propalestina en Nueva York.
Y es que él, había instado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a rechazar la violencia, en el contexto de un llamado al alto el fuego en Gaza y en oposición a la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la ONU.
Tras revocatoria del visado de Petro, canciller colombiana toma decisión y advierte a Estados Unidos.
Al respecto, Villavicencio ha calificado esta acción como una represalia por las manifestaciones en defensa del Derecho Internacional Humanitario y por la denuncia del genocidio en Gaza. Además, subrayó que Petro ha sido un firme defensor de la causa palestina y un crítico de Israel, país con el que Colombia rompió relaciones en mayo de 2024 debido al conflicto.
Asimismo, no dudó en renunciar a su visado en muestra de su solidaridad con Petro tras lo sucedido con su visa: "Las personas que quieran hacerlo, que deseen renunciar a este visado, pues lo vamos a hacer, pero no es una decisión impulsada por el Gobierno", dijo. "Él lo que hizo (en Nueva York) fue llamar al pacifismo, llamar al mantenimiento de la paz, llamar a la no agresión entre los pueblos, llamar a que en el siglo XXI terminen todas las guerras", añadió la ministra.
"Si por ser un pacifista te quitan la visa, pues muchos estamos diciendo que también lo somos y renunciamos a ese documento", sentenció.
¿Qué más dijo Villavicencio sobre la tensión con EE. UU.?
Bajo ese contexto, canciller señaló que, pese a que ella como el presidente no contarán con el visado de Estados Unidos, "Colombia desea y continuará participando de manera activa en los foros multilaterales".
En enero del 2026, el país colombiano asumirá un puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La funcionaria indicó que el Gobierno ya se encuentra colaborando con la misión ante Naciones Unidas en los temas que han sido definidos como "prioritarios", los cuales incluyen la lucha contra las drogas, el cambio climático y la promoción de la paz mundial.
- 1
Fin del TPS perjudica a inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, estos son los cuatro países que no podrán recuperar el estatus
- 2
Nicolás Maduro deja agudo mensaje a Donald Trump desde Venezuela: "Le doy las gracias por sus amenazas y…"
- 3
¡Atención, compradores! Amazon pagará una millonaria multa y estos usuarios podrían RECIBIR DINERO ¿Estás en la lista?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50