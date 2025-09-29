¡Importante aviso! Se han confirmado recientes modificaciones en las normativas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, las cuales ya entraron en vigencia, afectando a todos los conductores de este estado en EE. UU. Las autoridades anunciaron que se suspenderán las licencias de conducir y se impondrán multas a quienes no se adhieran a las nuevas políticas.

Cabe resaltar que estos cambios tienen como finalidad fortalecer la seguridad en las vías, además de resaltar que la licencia de conducir también sirve como un documento clave para la verificación de identidad. AQUÍ todos los detalles y quiénes podrán verse más afectados.

Suspenden las licencias de conducir en este estado y confirman multas de hasta 100 dólares

'El Cronista' y otros medios informaron sobre la última decisión del DMV, donde se anunció que, a partir de ahora, se implementarán sanciones para todos aquellos conductores que transiten con placas o matrículas caducadas.

Según los datos, esta normativa en California, que ya entró en vigor, estipula que la renovación del registro debe llevarse a cabo antes de la fecha de vencimiento, esto sin posibilidad de períodos de gracia para realizar el trámite fuera de plazo.

En tanto, se confirmó que, en caso de no cumplirse con esta obligación, se aplicarán sanciones económicas, así como la suspensión de la licencia de conducir. Además, si el retraso en la renovación se extiende o se repite, se puede contemplar el retiro del vehículo de circulación.

A continuación, te compartimos las multas por circular con placas vencidas y el tiempo de retraso que perjudica el monto a pagar:

Máximo10 días de retraso: 10 dólares.

De 11 y 30 días: 15 dólares.

Plazo de un año: 30 dólares.

Entre uno y dos años: 50 dólares.

Pasando los dos años: 100 dólares y el riesgo de suspensión de la licencia.

Así puedes ver la fecha de vencimiento de tu licencia de conducir en EE. UU.

Por otro lado, es importante saber que las matrículas en este estado cuentan con un adhesivo que señala el mes y el año de vencimiento. Sin embargo, la fecha precisa de caducidad del registro se encuentra solo en la tarjeta de registro oficial proporcionada por el DMV.

Esta fecha es un detalle fundamental, ya que establece el plazo para realizar el pago de la renovación y así evitar sanciones.