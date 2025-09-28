¡MALAS noticias para los inmigrantes! EE.UU. limita licencias comerciales a conductores nacidos en el extranjero

El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció nuevas y estrictas restricciones para la emisión de licencias comerciales de conducir (CDL) a personas nacidas fuera del país. Esta medida busca "restringir drásticamente" que inmigrantes sin estatus legal puedan obtener estas licencias, consideradas vitales para trabajar en el sector de transporte. Además, el gobierno federal amenaza con retener fondos para carreteras a los estados que no acaten esta regla.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó el proceso actual como "totalmente roto" y una amenaza para la seguridad pública. Por ello, emitió una "regla de emergencia" que obliga a los estados a suspender la emisión de licencias comerciales a personas no domiciliadas, hasta que puedan cumplir con nuevos requisitos más rigurosos que incluyen la presentación de pasaporte vigente y visados específicos.

Nuevas reglas y restricciones para conductores no domiciliados

Las licencias comerciales "no domiciliadas" permiten que personas que no son ciudadanos ni residentes permanentes de EE.UU. conduzcan vehículos pesados, incluidos camiones de carga. Sin embargo, estas licencias no aplican para ciudadanos mexicanos o canadienses, quienes tienen un proceso distinto. Con la nueva medida, los solicitantes deben demostrar estatus legal y tener autorizaciones de trabajo vigentes, además de que la licencia expira junto con la autorización laboral o en un año, lo que ocurra primero.

El gobierno federal justificó esta medida señalando que las actuales regulaciones han permitido que conductores peligrosos y sin calificaciones adecuadas circulen por las carreteras del país. Duffy recordó varios accidentes graves provocados por conductores con licencias no domiciliadas, que incluyen casos con consecuencias fatales, lo que refuerza la urgencia de esta regulación.

Conflicto con California y advertencias a otros estados

El estado de California es uno de los principales focos de esta controversia, ya que junto a otros 18 estados y el Distrito de Columbia emite licencias comerciales sin exigir el estatus migratorio legal, algo que el secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó como "profundamente perturbador". Investigaciones federales revelaron que cerca de una cuarta parte de las licencias no domiciliadas otorgadas en California desde junio no cumplen con las normas federales vigentes.

El Departamento de Transporte advirtió que si California no detiene esta práctica y corrige las irregularidades en un plazo de 30 días, se le retendrán más de 160 millones de dólares en fondos federales para carreteras. En respuesta, California defendió sus regulaciones, subrayando que la tasa de accidentes fatales de sus conductores comerciales es considerablemente menor que el promedio nacional.

Además, Duffy lanzó una advertencia a otros estados como Colorado, Texas, Pennsylvania, Dakota del Sur y Washington, donde también se detectaron licencias no domiciliadas emitidas de forma incorrecta. El gobierno federal exige que se cumplan las nuevas reglas bajo la amenaza de recortes de fondos y sanciones legales, enfatizando que la prioridad es la seguridad vial y evitar que conductores sin la autorización adecuada sigan en las carreteras. "Cumplan con la ley ahora o retiraremos los fondos y los obligaremos a hacerlo", concluyó.