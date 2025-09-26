El Estatus de Protección Temporal (TPS), concedido a los venezolanos en 2021 bajo la administración Biden, y que se ha prorrogado hasta el 2026, enfrenta HOY un año complicado en medio de los intensos intentos de Trump por desmantelar el programa. Frente a la presión para revocar las protecciones contra la deportación, los tribunales federales respaldaron las decisiones de la anterior administración para mantener el estatus.

Incluso, el 5 de septiembre, el juez Edward Chen, consideró que la eliminación del TPS era ilegal, lo que resultó en la restauración de las protecciones para más de medio millón de venezolanos y la extensión del TPS hasta octubre del 2026. AQUÍ todos detalles y qué se sabe sobre la situación actual de los inmigrantes en EE. UU.

¿Cuál es la situación del TPS hoy y los inmigrantes venezolanos en EE. UU.?

'MiamiHerald' y otros medios informaron sobre lo viene sucediendo en este país LATINO y el TPS: la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el fin de una extensión del TPS para los venezolanos, una medida que había sido implementada durante la administración Biden.

En respuesta a ello, se confirmó la acción que tomó la Alianza Nacional TPS, junto a siete venezolanos beneficiarios del programa, quienes presentaron una demanda contra la administración Trump.

Recordemos que el 31 de marzo, el juez Chen emitió una orden preliminar que bloqueaba el intento de revocar las protecciones de deportación para aproximadamente 252.000 venezolanos, justo antes de la fecha de expiración del TPS, programada para el 7 de abril. Chen argumentó que la cancelación del TPS podría causar "daños irreparables" a los ciudadanos venezolanos.

Sin embargo, el mes pasado, el tribunal de apelaciones respaldó la decisión de Chen, quien el 5 de septiembre ordenó a la administración Trump mantener el TPS para todos los venezolanos hasta octubre de 2026. Con ello, y pese a la solicitud de la administración Trump para revocar esta orden, el juez Chen se negó a hacerlo y, por el momento, este grupo sigue obteniendo respaldo y beneficios.

Venezolanos con TPS: todo lo que se sabe sobre el TPS y la situación de extranjeros

Es bueno saber que Venezuela, se ha convertido en primer país al que se le ha cancelado el TPS bajo la administración actual. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que esta decisión respondía a intereses nacionales, a pesar de las difíciles condiciones que enfrenta EE. UU.

Aun así, se mencionó que aspectos como la atención médica, la seguridad pública y la economía han mostrado mejoras suficientes para considerar un regreso seguro.

No obstante, el Departamento de Estado, bajo la gestión de Trump, sorprendió al enviar una advertencia a los ciudadanos estadounidenses y a los residentes permanentes, desaconsejando los viajes a Venezuela por los riesgos de "detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro y aplicación arbitraria de las leyes locales", además de señalar problemas en la infraestructura sanitaria y disturbios civiles.