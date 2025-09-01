Kristi Noem confirma lo peor para inmigrantes en Chicago: "Ya hemos llevado a cabo operaciones con ICE"

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció este domingo que el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, planea fortalecer sus operaciones de inmigración en Chicago. Este movimiento implica un incremento en la presencia de agentes federales en la tercera ciudad más grande del país, en medio de una fuerte confrontación con los líderes demócratas locales.

Kristi Noem confirma lo peor para los inmigrantes en Chicago

La declaración de Kristi Noem se produjo tras la reciente solicitud del DHS para recibir apoyo logístico de la Estación Naval de Great Lakes, ubicada a aproximadamente 35 millas al norte de Chicago. Este apoyo es parte de la estrategia para respaldar las nuevas operaciones que ICE llevará a cabo en la región.

Durante su intervención en el programa 'Face the Nation' de CBS News, Noem aseguró: "Ya hemos realizado operaciones con ICE en Chicago, pero nuestra intención es agregar más recursos para aumentar la efectividad de estas acciones". Sin embargo, se negó a dar detalles específicos sobre el número de agentes que serán desplegados.

Chicago tiene una amplia comunidad inmigrante.

Tensiones con las autoridades locales y políticas

Este anuncio se da después de que la administración Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional en ciudades como Washington D. C. y Los Ángeles para enfrentar problemas relacionados con la delincuencia, la inmigración y la falta de vivienda.

El presidente Donald Trump criticó abiertamente al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, acusándolos de no abordar adecuadamente la delincuencia en la ciudad. Trump advirtió a Pritzker que debe resolver la situación o el gobierno federal intervendrá directamente.

Por su parte, Johnson y Pritzker han rechazado la movilización federal, argumentando que la delincuencia en Chicago ha disminuido y anunciaron que podrían presentar una demanda si el plan sigue adelante. Además, Johnson firmó una orden que prohíbe al Departamento de Policía de Chicago cooperar con las autoridades federales en asuntos relacionados con la inmigración o patrullajes conjuntos.

Kristi Noem defiende el despliegue de la Guardia Nacional

Kristi Noem respaldó la decisión del presidente Donald Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional a Chicago, comparando esta acción con la intervención que tuvo lugar en Los Ángeles el pasado junio, cuando la ciudad enfrentó protestas vinculadas a la inmigración.

"No hay duda de que Los Ángeles no estaría en pie hoy si el presidente Trump no hubiera actuado", afirmó Noem. "La ciudad habría enfrentado un caos si se hubiera dejado todo en manos del alcalde y del gobernador del estado".