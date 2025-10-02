¡Presta atención, inmigrante!: podrías quedar fuera de EE. UU. por estas razones

En un nuevo giro de su política migratoria, el gobierno estadounidense ha endurecido las condiciones de ingreso para ciertos grupos de inmigrantes, particularmente aquellos que cruzan la frontera desde México. Según confirmaron autoridades, las nuevas disposiciones responden a razones de seguridad nacional y buscan gestionar de manera más estricta el flujo migratorio en la región sur del país.

Las restricciones se centran en el uso de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), conocida también como visa láser. A partir de ahora, su uso quedará limitado únicamente a cruces terrestres en zonas específicas cercanas a la frontera. Utilizarla fuera de estas áreas, o como documento principal en vuelos o viajes marítimos, será considerado inválido y motivo suficiente para rechazar el ingreso al país.

¿Quiénes y cómo se verán afectados?

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los ciudadanos mexicanos que usen su BCC para ingresar por tierra deberán hacerlo dentro de las siguientes zonas: hasta 75 millas desde la frontera en Arizona, 25 millas en California y Texas, y 55 millas en Nuevo México. Usar la tarjeta fuera de estas áreas equivale a presentar documentación incompleta.

Además, para los mexicanos que viajen en avión o por mar, la visa láser ya no será suficiente. Será obligatorio presentar un pasaporte mexicano vigente junto con la BCC para que el ingreso sea válido. Esta medida limita significativamente la libertad de tránsito para muchos ciudadanos que solían ingresar con mayor facilidad a Estados Unidos.

¿Para qué sirve la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) es un documento emitido por el gobierno estadounidense exclusivamente para ciudadanos mexicanos. Su objetivo es facilitar viajes breves con fines turísticos o comerciales a áreas específicas de la frontera, sin necesidad de una visa tradicional. No obstante, su uso está claramente delimitado a una franja geográfica.

Cabe resaltar que estas nuevas reglas no solo endurecen el control fronterizo, sino que también reflejan un enfoque más restrictivo en la política migratoria estadounidense. Los solicitantes y usuarios frecuentes de este tipo de documento deberán estar mejor informados para evitar sanciones o rechazos en la frontera.