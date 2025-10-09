En medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió una contundente advertencia: "Si los gringos atacan, responderemos". Esta declaración pone de relieve el clima de incertidumbre y el riesgo de conflicto que se vive en la región.

¿Cuál es la relación entre Venezuela y Estados Unidos?

Nicolás Maduro reafirma postura defensiva ante posibles agresiones de Estados Unidos

Durante la inauguración de un hospital en Caracas, Nicolás Maduro destacó que, aunque las amenazas externas aumenten, la actividad económica y el desarrollo del país no se verán afectados.

"Si los gringos amenazan, trabajaremos más. Si los gringos atacan, responderemos, pero el trabajo nada lo detiene", expresó el mandatario. Estas palabras buscan transmitir un mensaje de unidad y determinación al pueblo venezolano frente a lo que él considera provocaciones extranjeras.

El presidente venezolano ha señalado que las recientes acciones militares de Estados Unidos en el Caribe, como el ataque a embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, forman parte de una estrategia para desestabilizar su gobierno. En respuesta, Venezuela incrementó sus maniobras militares y movilizó a miles de efectivos para garantizar la soberanía nacional.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la escalada de tensiones en la región. Más de 60 organizaciones no gubernamentales han solicitado al Congreso de Estados Unidos que detenga la campaña militar en el Caribe, advirtiendo sobre el riesgo de un conflicto abierto.

Estas entidades denuncian ejecuciones extrajudiciales de civiles y la ausencia de pruebas que respalden las acusaciones de narcotráfico contra Venezuela.

¿Qué relación tiene Venezuela con Estados Unidos?

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro expresó su disposición al diálogo, pese a las diferencias políticas. Recientemente, el presidente venezolano envió una carta a Donald Trump, invitándolo a retomar las conversaciones y a superar las tensiones que han marcado la relación bilateral.

Sin embargo, la postura de figuras como el senador Marco Rubio, que defienden una línea más dura, dificulta los esfuerzos de reconciliación.

Venezuela acusa a EE.UU. de intentar apropiarse del gas del Caribe

En el Foro Internacional del Gas de San Petersburgo, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que Estados Unidos intenta apropiarse de los recursos energéticos del Caribe mediante amenazas militares y presiones económicas.

Durante su intervención por videoconferencia, destacó que Venezuela y Rusia poseen el 24 % de las reservas energéticas globales, lo que, según ella, motiva la ofensiva de Estados Unidos para controlar el petróleo y el gas de estos países, así como de Irán. Rodríguez señaló que Washington busca asegurar los hidrocarburos para mantener su hegemonía frente al surgimiento de un nuevo orden liderado por los BRICS.

Además, vinculó las tensiones internacionales, como la guerra en Ucrania y la expansión de la OTAN, a objetivos económicos: el de desplazar a Rusia del mercado gasístico europeo.