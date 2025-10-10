ALERTA por ICE en California: Otro INMIGRANTE FALLECE bajo custodia de agentes de inmigración

La comunidad inmigrante en California vuelve a verse sacudida por una tragedia: un joven de origen chino perdió la vida mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Caléxico.

Este lamentable suceso eleva a 16 el número de muertes registradas en los centros de detención de ICE durante el año fiscal 2025, según informes recientes citados por NBC 7 San Diego.

Otro inmigrante fallece bajo custodia de ICE en California

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que, el 29 de septiembre, Huabing Xie, un joven chino de 18 años, sufrió una convulsión mientras se encontraba detenido en el Centro de Detención del Valle Imperial, en Caléxico.

El personal médico del centro intentó estabilizarlo y lo trasladó al Centro Médico Regional de El Centro, donde, lamentablemente, fue declarado muerto poco después de su ingreso. Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a su fallecimiento.

Preocupación en Estados Unidos por el aumento de muertes bajo custodia de ICE

Este caso se suma a la creciente preocupación por las condiciones de detención en los centros de ICE. Durante el año fiscal 2025 se registraron al menos 16 muertes de inmigrantes bajo custodia de agentes de inmigración, cifra que supera la de años anteriores.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado su alarma ante este aumento y han solicitado una revisión urgente de las políticas y prácticas de detención de ICE.

La comunidad migrante exige una reforma migratoria en EE. UU.

Este trágico incidente pone de relieve la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de los detenidos por parte de ICE. La comunidad migrante y sus defensores continúan luchando por condiciones de detención más humanas y por una reforma integral del sistema de inmigración en Estados Unidos.