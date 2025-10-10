- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Francia vs Azerbaiyán
- El Salvador vs Panamá
- Japón vs Paraguay
- Corea del Sur vs Brasil
- Uruguay vs República
- Bolivia vs Jordania
- Perú vs Chile
- Argentina vs Venezuela
- EE. UU. vs Ecuador
- Minedu
ALERTA por ICE en California: Otro INMIGRANTE FALLECE bajo custodia de agentes de inmigración
Otro inmigrante falleció bajo custodia federal en California, reavivando dudas sobre la atención médica de los detenidos en plena campaña de deportaciones.
La comunidad inmigrante en California vuelve a verse sacudida por una tragedia: un joven de origen chino perdió la vida mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Caléxico.
Este lamentable suceso eleva a 16 el número de muertes registradas en los centros de detención de ICE durante el año fiscal 2025, según informes recientes citados por NBC 7 San Diego.
PUEDES VER: ALERTA ICE en tiempo real: consejos que inmigrantes comparten por WhatsApp para evitar deportaciones
Otro inmigrante fallece bajo custodia de ICE en California
La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que, el 29 de septiembre, Huabing Xie, un joven chino de 18 años, sufrió una convulsión mientras se encontraba detenido en el Centro de Detención del Valle Imperial, en Caléxico.
El personal médico del centro intentó estabilizarlo y lo trasladó al Centro Médico Regional de El Centro, donde, lamentablemente, fue declarado muerto poco después de su ingreso. Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a su fallecimiento.
Preocupación en Estados Unidos por el aumento de muertes bajo custodia de ICE
Este caso se suma a la creciente preocupación por las condiciones de detención en los centros de ICE. Durante el año fiscal 2025 se registraron al menos 16 muertes de inmigrantes bajo custodia de agentes de inmigración, cifra que supera la de años anteriores.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado su alarma ante este aumento y han solicitado una revisión urgente de las políticas y prácticas de detención de ICE.
La comunidad migrante exige una reforma migratoria en EE. UU.
Este trágico incidente pone de relieve la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de los detenidos por parte de ICE. La comunidad migrante y sus defensores continúan luchando por condiciones de detención más humanas y por una reforma integral del sistema de inmigración en Estados Unidos.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50