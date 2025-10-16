0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Partidos de hoy EN VIVO, viernes 17 de octubre: programación, horarios y canales de TV

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 17 de octubre. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO el duelo.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 17 de octubre
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 17 de octubre | Composición Líbero
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 17 de octubre. En Europa las ligas regresan. Por LaLiga, Real Oviedo se medirá contra Espanyol. Por la Ligue 1 Francia, PSG enfrentará a Strasbourg. Además, en Argentina Racing juega contra Aldosivi. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los duelos.

Conoce cómo va el Acumulado de la Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

PUEDES VER: Acumulado Liga 1 2025 y Tabla de posiciones del Clausura tras el triunfo de Alianza Lima

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HorariosPartidosCanales
03:35Adelaide United vs. Sydney FCBet365
05:05Brisbane Roar vs. Macarthur FCBet365 y Betano

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
14:00Real Oviedo vs. EspanyolESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
13:30Union Berlin vs. Borussia M'gladbachDisney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
13:45PSG vs. EspanyolDisney Plus y ViX

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00Racing vs. AldosiviTyC Sports Internacional y Disney Plus
19:15Argentinos Jrs vs. Newell'sESPN Argentina y TyC Sports Internacional
19:15Lanús vs. Godoy CruzDisney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-17

HoraPartidoCanal
14:00Marruecos Sub-17 vs. Brasil Sub-17

Partidos de hoy por la Liga de Campeones CAF

HorariosPartidosCanales
07:00Police FC vs. Al-Hilal Omdurman1xBet
09:00Monastir vs. JS Kabylie1xBet

Partidos de hoy por Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
10:05Al Fayha vs. Al-Ittihad FCBet 365
10:10Al Kholood vs. Al NajmaBet365
13:00Al Ahli SC vs. Al ShababBet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
16:30Tomayapo vs. GuabiráBet365
19:00The Strongest vs. IndependienteBet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
16:00Audax vs. U La CaleraBet365 y Max Chile
18:30Deportes Iquique vs. O' HigginsBet365 y Max Chile

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:00Ind. Medellín vs. FortalezaBet365 y Win + Fútbol
20:10Unión Madgalena vs. EnvigadoBet365 y Win + Futbol
20:30 Boyacá Chicó vs. Santa FeBet365 y Win + Futbol

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

HorariosPartidosCanales
18.00Orense vs. Independiente del ValleEl Canal del Fútbol 2 y Bet365
20:15LDU vs. Barcelona SCEl Canal del Fútbol 2 y Bet365

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Puebla vs. TijuanaBet365 y TUDN
22:00Atlético San Luis vs. AtlasDisney Plus
22:00Tigres vs. NecaxaBet 365 y Fubo TV

Partidos de hoy por la Liga Uruguay

HoraPartidoCanal
18:00Boston River vs. DanubioDisney Plus y GOL TV

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:30Puerto Cabello vs. La GuairaBet365
18:30Zamora vs. MonagasBet365

El horario de la programación corresponde a los países de Ecuador, Colombia y Perú.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

