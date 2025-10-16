Partidos de hoy EN VIVO, viernes 17 de octubre: programación, horarios y canales de TV

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 17 de octubre. En Europa las ligas regresan. Por LaLiga, Real Oviedo se medirá contra Espanyol. Por la Ligue 1 Francia, PSG enfrentará a Strasbourg. Además, en Argentina Racing juega contra Aldosivi. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los duelos.
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|03:35
|Adelaide United vs. Sydney FC
|Bet365
|05:05
|Brisbane Roar vs. Macarthur FC
|Bet365 y Betano
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Real Oviedo vs. Espanyol
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|13:30
|Union Berlin vs. Borussia M'gladbach
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|PSG vs. Espanyol
|Disney Plus y ViX
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Racing vs. Aldosivi
|TyC Sports Internacional y Disney Plus
|19:15
|Argentinos Jrs vs. Newell's
|ESPN Argentina y TyC Sports Internacional
|19:15
|Lanús vs. Godoy Cruz
|Disney Plus
Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-17
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Marruecos Sub-17 vs. Brasil Sub-17
Partidos de hoy por la Liga de Campeones CAF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:00
|Police FC vs. Al-Hilal Omdurman
|1xBet
|09:00
|Monastir vs. JS Kabylie
|1xBet
Partidos de hoy por Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:05
|Al Fayha vs. Al-Ittihad FC
|Bet 365
|10:10
|Al Kholood vs. Al Najma
|Bet365
|13:00
|Al Ahli SC vs. Al Shabab
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Tomayapo vs. Guabirá
|Bet365
|19:00
|The Strongest vs. Independiente
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Audax vs. U La Calera
|Bet365 y Max Chile
|18:30
|Deportes Iquique vs. O' Higgins
|Bet365 y Max Chile
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Ind. Medellín vs. Fortaleza
|Bet365 y Win + Fútbol
|20:10
|Unión Madgalena vs. Envigado
|Bet365 y Win + Futbol
|20:30
|Boyacá Chicó vs. Santa Fe
|Bet365 y Win + Futbol
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18.00
|Orense vs. Independiente del Valle
|El Canal del Fútbol 2 y Bet365
|20:15
|LDU vs. Barcelona SC
|El Canal del Fútbol 2 y Bet365
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Puebla vs. Tijuana
|Bet365 y TUDN
|22:00
|Atlético San Luis vs. Atlas
|Disney Plus
|22:00
|Tigres vs. Necaxa
|Bet 365 y Fubo TV
Partidos de hoy por la Liga Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Boston River vs. Danubio
|Disney Plus y GOL TV
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Puerto Cabello vs. La Guaira
|Bet365
|18:30
|Zamora vs. Monagas
|Bet365
El horario de la programación corresponde a los países de Ecuador, Colombia y Perú.