¿A qué hora juega el Barcelona vs Girona y dónde ver el partido EN VIVO por LaLiga?

El Barcelona está en busca de recuperar el liderato de LaLiga que perdió luego de caer ante Sevilla por 4-1 como visitante. Este sábado 18 de octubre, el equipo de Hansi Flick estará recibiendo al Girona por la fecha 9 en el estadio Olímpico de Montjuic debido a que todavía no se cuenta con los permisos para volver a jugar en el Campo Nou.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Girona?

El partido entre Barcelona vs Girona se jugará el sábado 18 de octubre en el estadio Montjuic de Barcelona. En Perú, el cotejo inicia a las 9:15 a.m. Revisa la lista de horarios a continuación, según tu país.

En México: 8:15 a. m.

En Colombia, Perú y Ecuador: 9:15 a. m.

En Bolivia y Venezuela: 10:15 a. m.

En Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 11:15 a. m.

En España: 4:15 p. m.

Barcelona busca sumar ante Girona por LaLiga.

¿Dónde ver Barcelona vs Girona EN VIVO?

Barcelona necesita un triunfo para seguir de cerca al Real Madrid y no perderle la pisada al actual líder de LaLiga. Luego del parón por la fecha FIFA, los clubes regresaron a la actividad. El canal de TV para ver el Barcelona vs Girona será ESPN 2 en todo Sudamérica. En Esppaña se podrá seguir a través de Movistar+. Sigue la guía de programación.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina

Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brasil

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Guatemala: Sky Sports Norte

México: Sky+, Sky Sports Mexico

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

España: DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar HD

Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes

¿Cómo llegan Barcelona y Girona al partido?

El Barcelona viene de perder de manera sorpresiva por 4-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla y se quedó sin invicto. Además, esto también significó ceder el liderato al Real Madrid. Los dirigidos por Hansi Flick buscan alzar la cabeza y recuperarse en la tabla general para seguir de cerca al Real Madrid.

Por su parte, el Girona viene de sumar un valioso triunfo ante el Valencia tras sumar cuatro derrotas y un empate. El equipo de Miguel Ángel Sánchez busca salir de la zona de descenso, aunque en frente tiene a un rival sumamente difícil. Recordemos que en el 'cara a cara' Barcelona lidera los duelos con otros triunfos, dos empates y dos derrotas en un total de 12 enfrentamientos.