¿A qué hora juega el Barcelona vs Girona y dónde ver el partido EN VIVO por LaLiga?

En el derbi catalán, el FC Barcelona y Girona se enfrentarán en un partido que promete muchas emociones para ambas aficiones. La realidad de estos dos equipos es diferente en la tabla.

Jasmin Huaman
Barcelona se enfrentará al Girona en busca de seguir luchando por el liderato. | Foto: Composición Líbero /LaLiga
El Barcelona está en busca de recuperar el liderato de LaLiga que perdió luego de caer ante Sevilla por 4-1 como visitante. Este sábado 18 de octubre, el equipo de Hansi Flick estará recibiendo al Girona por la fecha 9 en el estadio Olímpico de Montjuic debido a que todavía no se cuenta con los permisos para volver a jugar en el Campo Nou.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Girona?

El partido entre Barcelona vs Girona se jugará el sábado 18 de octubre en el estadio Montjuic de Barcelona. En Perú, el cotejo inicia a las 9:15 a.m. Revisa la lista de horarios a continuación, según tu país.

  • En México: 8:15 a. m.
  • En Colombia, Perú y Ecuador: 9:15 a. m.
  • En Bolivia y Venezuela: 10:15 a. m.
  • En Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 11:15 a. m.
  • En España: 4:15 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Girona EN VIVO?

Barcelona necesita un triunfo para seguir de cerca al Real Madrid y no perderle la pisada al actual líder de LaLiga. Luego del parón por la fecha FIFA, los clubes regresaron a la actividad. El canal de TV para ver el Barcelona vs Girona será ESPN 2 en todo Sudamérica. En Esppaña se podrá seguir a través de Movistar+. Sigue la guía de programación.

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brasil
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
  • Guatemala: Sky Sports Norte
  • México: Sky+, Sky Sports Mexico
  • Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
  • España: DAZN Spain, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar HD
  • Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN Deportes

¿Cómo llegan Barcelona y Girona al partido?

El Barcelona viene de perder de manera sorpresiva por 4-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla y se quedó sin invicto. Además, esto también significó ceder el liderato al Real Madrid. Los dirigidos por Hansi Flick buscan alzar la cabeza y recuperarse en la tabla general para seguir de cerca al Real Madrid.

Por su parte, el Girona viene de sumar un valioso triunfo ante el Valencia tras sumar cuatro derrotas y un empate. El equipo de Miguel Ángel Sánchez busca salir de la zona de descenso, aunque en frente tiene a un rival sumamente difícil. Recordemos que en el 'cara a cara' Barcelona lidera los duelos con otros triunfos, dos empates y dos derrotas en un total de 12 enfrentamientos.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

