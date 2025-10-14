Recientemente, y con la finalidad de simplificar el proceso a la hora de obtener los pasaportes para los salvadoreños que residen en Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador confirmó la implementación de una jornada extraordinaria del consulado móvil.

La sorpresiva medida se llevará a cabo en cuatro ciudades del país norteamericano durante el mes de octubre de 2025, facilitando así el acceso a este servicio esencial para la comunidad salvadoreña en el exterior. A continuación, te revelamos los lugares y las fechas.

Jornada especial del consulado móvil para tramitar el pasaporte en EE. UU.: cuándo y dónde

'La Nación' y otros medios informaron sobre la última acción que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, el cual llevó a cabo una nueva iniciativa que facilitará a los salvadoreños la obtención, renovación o reposición de su pasaporte sin necesidad de visitar las sedes consulares.

Con ello, se busca acercar los servicios a las comunidades más distantes. Mediante las redes sociales, la entidad informó que un consulado móvil realizará una jornada especial en cuatro ciudades de EE. UU. el próximo 18 de octubre, brindando así una oportunidad única para que los connacionales gestionen su documentación de manera más accesible.

El Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que la jornada facilitará el acceso a los servicios consulares para la diáspora, ofreciendo una atención más eficiente, además, está especialmente dirigida a las comunidades que residen en áreas remotas, donde la proximidad a las oficinas consulares principales es limitada.

AQUÍ las zonas y los días de atención de la jornada especial del consulado móvil de El Salvador