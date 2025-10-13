0
ALERTA para ICE en EE. UU.: legislación da un respiro a inmigrantes y penalizará a agentes que oculten su identidad en redadas

Un nuevo proyecto de ley obliga a los agentes federales de ICE a cumplir con una correcta identificación a la hora de llevar a cabo sus operativos en EE. UU.

Melanni Miranda
Penalizarán a agentes ICE que oculten su identidad en redadas.
¿Una pequeña ayuda para los extranjeros? Legisladores en Nueva York, EE. UU., se encuentran promoviendo un proyecto de ley que exige a los agentes federales, incluyendo al personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a identificarse mientras lleven a cabo sus labores.

Esta drástica medida tiene como finalidad garantizar que los ciudadanos puedan distinguir sin ninguna complicación a estas autoridades durante sus intervenciones, además, de elevar la confianza en las acciones de las autoridades migratorias.

Penalizarán a agentes ICE que oculten su identidad en redadas

Medios internacionales informaron que, la Ley MELT, busca erradicar las tácticas ilegales de los agentes del ICE, impulsada por el asambleísta Tony Simone y el contralor de Nueva York, Brad Lander, la cual presentó en julio y, con los meses, ha generado inquietudes sobre la rendición de cuentas y el clima de temor en diversas comunidades.

Al respecto, Hannah Dickinson, organizadora del Partido por el Socialismo y la Liberación, de EE. UU., señaló que "las tácticas terroristas están funcionando para hacer que la gente tenga miedo de ir a trabajar, de ir de compras, de levantarse".

ICE.

Dickinson también resaltó la falta de apoyo por parte senador Cooney, a quien considera un legislador progresista, pues, hasta el momento, no ha firmado el proyecto de ley.

"Es crucial que nuestros funcionarios electos se posicionen y firmen esta exigencia, que busca que las fuerzas del orden no se oculten tras máscaras y aterroricen a nuestra comunidad, sino que asuman la responsabilidad de sus acciones", señaló. Hasta ahora, no hay fecha sobre una futura promulgación.

¿De qué trata la ley MELT y por qué beneficia a inmigrantes?

Cabe precisar que esta propuesta legislativa señala que todos los oficiales y agentes tienen que mostrar sus rostros y portar un identificador visible, como su nombre o número de placa, mientras ejercen sus funciones en el estado.

En tanto, expresó que todos los que incumplan esta normativa podrían enfrentar cargos por delitos menores. "Este es el tipo de terror que sentiríamos si ICE derribara la puerta de nuestra casa o secuestrara a nuestros familiares o compañeros de trabajo", acotó Dickinson.

