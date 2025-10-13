Lamentable suceso. En un bar de Carolina del Sur, en Estados Unidos, se registró en la madrugada del domingo 12 de octubre, al menos cuatro personas fallecidas y alrededor de veinte heridas, tal como lo confirmaron las autoridades locales.

Esta situación ha generado preocupación en la comunidad, pues estos actos de violencia se han convertido en el pan de cada día. ¿Qué se sabe sobre este hecho?

Reportan cuatro fallecidos y gran cantidad de heridos tras tiroteo en bar de EE. UU.

Medios internacionales y las autoridades reportaron que el tiroteo se dio en un bar de Carolina del Sur, en el que se dejó como resultado cuatro muertos y veinte heridos hasta la madrugada del último fin de semana.

El incidente, según informes, ocurrió alrededor de la 1:00 a.m. en Willie's Bar and Grill, ubicado en la isla de Santa Helena. Asimismo, la oficina del alguacil del condado de Beaufourt, aseguró que varios asistentes al establecimiento buscaron refugio en locales y casas cercanas al escuchar los disparos.

Cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico y han sido trasladados a un hospital local. Al respecto, las autoridades han comenzado a investigar a "una persona de interés" mientras las pesquisas continúan.

Un dato muy importante frente a lo sucedido es que, este tiroteo en este estado, se convierte en el segundo incidente masivo de este tipo en EE. UU. durante el fin de semana, en un contexto alarmante donde se han registrado más de 300 tiroteos masivos en lo que va del año, según el Gun Violence Archive.

¿En el mes de septiembre cuántos tiroteos se reportaron?

El mes de septiembre, se consideró uno de los más fuertes. Según la información de Gun Violence Archive, durante el mes de septiembre se contabilizaron 33 tiroteos masivos en diversas ciudades del país americano, lo que equivale a más de un incidente diario.

Estos eventos se han llevado a cabo en una variedad de entornos, que van desde espacios públicos hasta lugares de culto. Esta base de datos independiente clasifica un "mass shooting" como cualquier suceso en el que al menos cuatro personas resulten heridas o fallecidas a causa de disparos.