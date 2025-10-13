- Hoy:
Histórico: en Estados Unidos depositarán más de 10 mil dólares a quienes cumplan ESTE REQUISITO
California entregará $850 mensuales a 200 artistas de Sacramento durante un año para impulsar la creación cultural y fortalecer el talento local.
Un nuevo programa estatal ya está transformando la realidad de cientos de creadores en el condado de Sacramento. Desde el 1 de septiembre de 2025, el Oficina de Artes y Cultura de Sacramento (OAC) comenzó a otorgar un apoyo mensual de $850 dólares por un año, alcanzando un total de $10.200 dólares por beneficiario. Esta iniciativa busca fortalecer el trabajo creativo local y ofrecer estabilidad económica a artistas independientes.
Artistas de Sacramento reciben apoyo económico para impulsar su creatividad.
Artistas de Sacramento reciben apoyo económico para impulsar su creatividad.
Un estímulo que impulsa la creación cultural
El Programa de Becas de Crecimiento Creativo, dotado con $2,04 millones de dólares, seleccionó a 200 artistas que recibirán el subsidio hasta agosto de 2026. La medida está dirigida a profesionales de 13 disciplinas artísticas, entre ellas música, danza, cine, literatura, diseño y artes visuales. Según la OAC, el objetivo central es "garantizar que el talento local pueda seguir desarrollándose sin que la falta de recursos sea un obstáculo".
La convocatoria cerró el 20 de junio de 2025, y tras un exhaustivo proceso de evaluación, se notificó a los seleccionados por correo electrónico y mensaje de texto. Las autoridades recomiendan a los postulantes revisar constantemente su bandeja de entrada y carpeta de spam para no perder la comunicación oficial.
Requisitos para acceder al subsidio en California
Para ser elegibles, los solicitantes debían:
- Residir en el condado de Sacramento y presentar un comprobante de domicilio vigente.
- Tener al menos 18 años cumplidos.
- Desarrollar actividades dentro de una de las 13 disciplinas artísticas reconocidas por el programa.
A diferencia de otras ayudas económicas, este cheque mensual de $850 dólares no tiene restricciones de uso. Los artistas podrán emplearlo para gastos personales, insumos creativos o inversión en nuevos proyectos. Con esta política, California se posiciona como uno de los estados que más apoya directamente a su comunidad artística.
