Recientemente, Estados Unidos ha experimentado un cambio notable en su estatus global y totalmente impensado: quedó fuera del top 10 de los pasaportes más poderosos del mundo por primera vez en 20 años, tal como lo confirmó el índice de Henley & Partners, divulgado en este mes de octubre.

Esta sorpresiva caída ha llamado la atención y se ha convertido en un hito en la movilidad internacional y podría implicar nuevas limitaciones para millones de ciudadanos estadounidenses y próximos solicitantes. ¿A qué se debe? ¿Qué otros documentos lo van superando en este 2025?

Este importante documento de EE. UU. cayó del Top 10 global y ya no es prioridad

'El Cronista' y otros medios anunciaron la actual situación del pasaporte estadounidense. Y es que, mediante un informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) se reveló que el cotizado documento americano cayó al puesto 12 en el ranking global, empatando con Malasia.

Esto implica que, todos los ciudadanos de la nación de Donald Trump, pueden acceder sin visa a 180 de los 227 destinos a nivel mundial, lo que representa un retroceso en comparación con años anteriores, cuando el país se mantenía entre los primeros lugares.

Según Henley & Partners, esta disminución se debe a las nuevas restricciones migratorias impuestas por varios gobiernos desde 2024. Naciones como Brasil, China y Vietnam, que anteriormente ofrecían ingreso sin visa a estadounidenses, han revocado estas facilidades y han endurecido sus políticas de reciprocidad.

El panorama evidencia un endurecimiento de las normas de ingreso para los viajeros norteamericanos. Mientras que los ciudadanos de Estados Unidos disfrutan de acceso sin visa a 180 destinos, solo 46 nacionalidades gozan de la misma facilidad para ingresar a su territorio, posicionando al país en el puesto 77 en términos de apertura migratoria.

"El debilitamiento del pasaporte estadounidense simboliza un cambio profundo en la movilidad global y el poder blando", señaló Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, en su último comunicado.

Países que lideran la lista con pasaportes más importantes que EE. UU.

Singapur : todos los ciudadanos pueden acceder a ello sin ningún proceso de visa o con visa al llegar a 193 países .

: todos los ciudadanos pueden acceder a ello sin ningún proceso de visa o con visa al llegar a . Corea del Sur (190 destinos) .

. Japón (189) .

. Alemania .

. Italia .

. Luxemburgo .

. España .

. Suiza.

¿Se viene el fracaso del pasaporte estadounidense?

Cabe resaltar que, hace más de diez años, el pasaporte estadounidense lideraba el ranking global. No obstante, en 2024, su posición se desplomó al séptimo lugar, y para mediados de 2025, ya se ubicaba en el décimo puesto.

Este preocupante descenso refleja cambios significativos en la percepción y el valor de los documentos de viaje en el ámbito internacional.