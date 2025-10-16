La MEJOR NOTICIA para inmigrantes mexicanos: así puedes trabajar en EE. UU. sin pagar miles de dólares

Miles de mexicanos no solo viajan a Estados Unidos por turismo, sino que también deciden mudarse en busca de mejores oportunidades laborales y un futuro más prometedor. Para los profesionales mexicanos, existe una alternativa más económica y directa que les permite trabajar legalmente en el país de Donald Trump: la Visa TN. Esta opción facilita el proceso y abre puertas para quienes buscan ejercer su profesión en EE. UU. sin tantos obstáculos.

Cabe señalar que, durante muchos años, la Visa H-1B ha sido el principal camino para que profesionales extranjeros trabajen legalmente en EE. UU., pero su costo actual (de 100 mil dólares) la vuelve inaccesible para muchos aspirantes.

En esta nota, te presentamos cómo la Visa TN puede ayudarte a lograr tu objetivo de trabajar en Estados Unidos. Así, miles de profesionales mexicanos pueden acceder a empleo formal sin enfrentar altos costos ni largos trámites.

¿Qué es la Visa TN y quiénes pueden aplicar?

La Visa TN fue creada bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que actualmente en México ha sido reemplazado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta visa es un tipo de permiso no inmigrante diseñado específicamente para facilitar la movilidad laboral de profesionales entre estos países.

Gracias a la Visa TN, los ciudadanos de México y Canadá pueden obtener autorización legal para trabajar en Estados Unidos en ocupaciones específicas, como ingeniería, contaduría, educación, arquitectura, entre otras carreras profesionales. Este mecanismo agiliza el proceso para quienes buscan oportunidades laborales temporales en el país.

Costo y Requisitos de la Visa TN

El costo de solicitud de la Visa TN es de 185 dólares, una opción mucho más accesible en comparación con otras visas de trabajo. Para obtenerla, es necesario cumplir con ciertos requisitos clave:

Los ciudadanos mexicanos interesados deben solicitar la Visa TN en un consulado o embajada de Estados Unidos en México.

Ser ciudadano de México o Canadá.

Contar con una oferta laboral en Estados Unidos para una ocupación profesional incluida en el T-MEC.

Cumplir con los requisitos educativos y de experiencia específicos para dicha ocupación.

Acreditar que el empleo será de carácter temporal.

Los ciudadanos mexicanos interesados deben solicitar la Visa TN en un consulado o embajada de Estados Unidos en México. Una vez aprobada, pueden ingresar a EE. UU. portando la visa en su pasaporte. Inicialmente, la Visa TN se otorga por un período de hasta tres años, pero puede renovarse de manera indefinida, siempre y cuando se mantenga la naturaleza temporal del empleo.