¡ATENCIÓN! Acciones de popular cadena minorista en EE. UU. se disparan a máximo histórico tras inesperado acuerdo con OpenAI

Las acciones de Walmart alcanzaron un nuevo récord histórico este miércoles, después de que se confirmara su asociación con OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. Este acuerdo representa un paso importante para el gigante minorista en su estrategia de integrar la inteligencia artificial en la experiencia de compra en línea, un movimiento que también ha tenido un impacto positivo en su rendimiento bursátil.

Según información de Investopedia, a través de esta colaboración, los compradores podrán descubrir productos y realizar compras directamente a través de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT.

Las acciones de Walmart alcanzan un máximo histórico tras su acuerdo con OpenAI

Las acciones de Walmart subieron casi un 2%, alcanzando los 109 dólares el miércoles, lo que permitió a la compañía liderar el rendimiento del Promedio Industrial Dow Jones por segundo día consecutivo. Según Investopedia, en lo que va del año, las acciones de Walmart han aumentado un 21%, superando la rentabilidad promedio del mercado.

Este aumento en el valor de las acciones se debe, en parte, al crecimiento constante de las ventas de la empresa, impulsadas por una mayor demanda de comercio electrónico y por su capacidad para adaptarse a un entorno económico incierto.

La integración de ChatGPT en Walmart podría transformar la experiencia de compra en línea.

Pago instantáneo: una función clave para los compradores de Walmart

El servicio de Pago Instantáneo de ChatGPT es otro de los elementos clave en esta nueva alianza. Como reportó CBS News, esta función permite a los usuarios consultar al chatbot sobre productos específicos, como "el mejor colchón por menos de $1,000" o "un regalo para un amante de los libros", y luego completar la compra sin tener que abandonar la aplicación.

Esta funcionalidad, lanzada el mes pasado, tiene como objetivo mejorar la comodidad y la rapidez en el proceso de compra en línea. Además, se espera que Walmart implemente funciones de interacción conversacional en su barra de búsqueda en línea, permitiendo a los usuarios encontrar productos mediante simples conversaciones con el chatbot.

Aún no se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento de este servicio, pero, una vez disponible, será un cambio significativo en la forma en que los consumidores interactúan con las plataformas de compra en línea.