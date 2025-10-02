- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza vs Boca
- Melgar vs Cienciano
- Racing vs River Plate
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
El sueño americano es posible: podrás obtener la residencia permanente en EE. UU. por lazos familiares y este es el trámite
¿Familiares directos de ciudadanos estadounidenses califican para la residencia permanente en EE. UU.? En esta nota todo lo que debes saber, el trámite y más.
Dato importante, inmigrante: la residencia permanente, también conocida como Green Card, otorga a los extranjeros la posibilidad de residir y laborar en Estados Unidos de forma indefinida, tal como su denominación sugiere. Este estatus migratorio puede ser adquirido mediante los vínculos familiares, facilitando de esa manera la integración de los solicitantes en la sociedad estadounidense. ¿Cuáles son estos lazos? AQUÍ más detalles.
PUEDES VER: Alerta, inmigrantes: tras cierre del gobierno de EE. UU., embajada en Perú anuncia qué pasará con las citas para obtener la VISA
La residencia permanente por lazos familiares: quiénes califican y cómo es el trámite
Según la información de Telemundo y los propios datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los beneficiarios de visas de inmigrantes se clasifican en dos categorías basadas en lazos familiares: los Parientes Inmediatos y los de Preferencia de Familia.
La residencia permanente por lazos familiares: quiénes califican y cómo es el trámite en EE. UU.
- En el caso de los Parientes Inmediatos, el proceso de obtención de visas es ágil, con un tiempo de tramitación que puede ser de solo unos meses.
En esta categoría pertenecen los esposos e hijos menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses, quienes deben completar el formulario I-130 para solicitar la visa y el I-485 para el cambio de estatus si ya se encuentran en el país. También se consideran en esta categoría a los padres de ciudadanos estadounidenses y a los huérfanos adoptados, ya sea en el país americano o en el extranjero.
- En el caso de Preferencia de Familia, el proceso abarca a los hijos no casados de cualquier edad de ciudadanos estadounidenses, esposas e hijos menores de 21 años de residentes permanentes, hijos casados de ciudadanos estadounidenses, así como a los hermanos de estos.
En esta categoría, los beneficiarios enfrentan largas listas de espera, que pueden extenderse por años, dependiendo del país de origen. Esto se debe a que están sujetos a cuotas anuales, lo que limita la disponibilidad de visas y retrasa la adjudicación de casos por parte del USCIS.
Recomendaciones para los extranjeros que buscan la residencia por lazos familiares
En este contexto, es importante señalar que todos los beneficiarios deben tomar en cuenta todos los requisitos para poder recibir la residencia permanente sin ningún inconveniente. Se aconseja también que, si existen dudas con los trámites, se contacten con un abogado experto en leyes migratorias y le consulten sobre cualquier tema que tengan en mente.
Asimismo, es bueno saber que, cualquier dato adicional se puede consultar en la página web del USCIS.
- 1
Alerta, inmigrantes: tras cierre del gobierno de EE. UU., embajada en Perú anuncia qué pasará con las citas para obtener la VISA
- 2
El MEJOR ANUNCIO para inmigrantes: desde esta fecha del 2025 se abrirían las inscripciones para la Lotería de Visas de Diversidad 2027
- 3
Pánico durante protesta migratoria en EE. UU.: inmigrante mexicano se declara culpable tras arrojar bomba incendiaria contra agentes
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50