Dato importante, inmigrante: la residencia permanente, también conocida como Green Card, otorga a los extranjeros la posibilidad de residir y laborar en Estados Unidos de forma indefinida, tal como su denominación sugiere. Este estatus migratorio puede ser adquirido mediante los vínculos familiares, facilitando de esa manera la integración de los solicitantes en la sociedad estadounidense. ¿Cuáles son estos lazos? AQUÍ más detalles.

La residencia permanente por lazos familiares: quiénes califican y cómo es el trámite

Según la información de Telemundo y los propios datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los beneficiarios de visas de inmigrantes se clasifican en dos categorías basadas en lazos familiares: los Parientes Inmediatos y los de Preferencia de Familia.

En el caso de los Parientes Inmediatos , el proceso de obtención de visas es ágil, con un tiempo de tramitación que puede ser de solo unos meses.

En esta categoría pertenecen los esposos e hijos menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses, quienes deben completar el formulario I-130 para solicitar la visa y el I-485 para el cambio de estatus si ya se encuentran en el país. También se consideran en esta categoría a los padres de ciudadanos estadounidenses y a los huérfanos adoptados, ya sea en el país americano o en el extranjero.

En el caso de Preferencia de Familia, el proceso abarca a los hijos no casados de cualquier edad de ciudadanos estadounidenses, esposas e hijos menores de 21 años de residentes permanentes, hijos casados de ciudadanos estadounidenses, así como a los hermanos de estos.

En esta categoría, los beneficiarios enfrentan largas listas de espera, que pueden extenderse por años, dependiendo del país de origen. Esto se debe a que están sujetos a cuotas anuales, lo que limita la disponibilidad de visas y retrasa la adjudicación de casos por parte del USCIS.

Recomendaciones para los extranjeros que buscan la residencia por lazos familiares

En este contexto, es importante señalar que todos los beneficiarios deben tomar en cuenta todos los requisitos para poder recibir la residencia permanente sin ningún inconveniente. Se aconseja también que, si existen dudas con los trámites, se contacten con un abogado experto en leyes migratorias y le consulten sobre cualquier tema que tengan en mente.

Asimismo, es bueno saber que, cualquier dato adicional se puede consultar en la página web del USCIS.