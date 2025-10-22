Quienes no puedan pagar alquileres, no serán desalojados: ley 2025 dio gran noticia a inquilinos.

Recientemente, se informó sobre una nueva legislación que cambiará, de gran manera, las normativas de alquiler en California, Estados Unidos: la ley AB246, firmada por el gobernador Gavin Newsom, hace posible que, todos los inquilinos que reciben beneficios del Seguro Social, reciban protección y no sean desalojados en caso de que el gobierno federal suspenda sus pagos.

Este respaldo para este grupo de personas está sujeta a ciertas condiciones que deben ser cumplidas. A continuación, todo lo que debes saber y a quiénes beneficia.

Quienes no puedan pagar alquileres, no serán desalojados: ley respalda a inquilinos en EE. UU.

Según información de 'La Nación' y otros medios internacionales, esta nueva legislación estatal, conocida como AB246, forma parte de un conjunto de normas que buscan mejorar la situación de vivienda en California, llamado también Estado Dorado.

Vale precisar que la sorpresiva iniciativa, impulsada por el asambleísta Isaac Bryan, entrará en vigencia desde el próximo 1° de enero de 2026 y tiene como finalidad lograr una mayor protección a adultos mayores y personas con discapacidad que dependen de pagos federales para cubrir sus alquileres.

Esta nueva "Ley de Protección al Inquilino del Seguro Social de 2025" ha sido aprobada por ambas Cámaras de la Legislatura estatal y también recibió el respaldo del gobernador de dicho estado, Gavin Newsom. La norma evidencia una pausa temporal en los procedimientos de desalojo para aquellos inquilinos que perciben beneficios del Seguro Social, incluyendo el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

Vale añadir que, la aplicación de esta ley se lleva a cabo, siempre y cuando el gobierno haya suspendido los pagos federales por razones ajenas al arrendatario, garantizando así una mayor estabilidad para todos los que pasan por situaciones económicas complicadas.

¿A quiénes favorece esta nueva normativa en California?

Por otro lado, es bueno saber que, a partir de que entre en vigor la ley AB246, los propietarios tendrán prohibido llevar a cabo los desalojos mientras persistan los retrasos en los pagos federales. Según declaraciones de Bryan, recogidas por CalMatters, la finalidad de esta ley es prevenir que los residentes de California se vean perjudicados tras la interrupción de sus beneficios de Seguridad Social.

La iniciativa surgió a inicios de este año, en un contexto donde las políticas de recorte presupuestario ponían en riesgo la continuidad de los pagos de prestaciones en el país americano.