Aviso importante: En California, Estados Unidos, se ha confirmado la implementación de un nuevo apoyo económico destinado a los residentes que cumplan con los criterios del programa Cal Grant A. Este programa hará posible que todos beneficiarios, tanto ciudadanos como extranjeros, puedan acceder a un monto de hasta 13.000 dólares al año. ¿Cómo ser elegible? AQUÍ más información.

Entregarán hasta 13.000 dólares a estos estudiantes extranjeros en EE. UU.

'Semana' y otros medios internacionles informaron que, la asistencia económica destinada a este grupo de ciudadanos en EE. UU., permite cubrir los costos universitarios, incluyendo a aquellos que no poseen un estatus migratorio regular.

Para acceder a este apoyo, es importante que todos los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por el programa, que ofrece becas no reembolsables para la matrícula total o parcial en universidades públicas y privadas de California. AQUÍ los requisitos y más:

Confirman la entrega de hasta 13.000 dólares a estos estudiantes extranjeros en EE. UU. / Foto: Semana.

Se exige que los estudiantes hayan completado al menos tres años de educación en una escuela del estado y cuenten con un diploma estatal o un equivalente, como el GED, HiSET o TASC, que validan la equivalencia de la educación secundaria en el país.

Es fundamental que los solicitantes se inscriban en una universidad acreditada en el estado.

En el caso de los estudiantes extranjeros, se debe firmar un compromiso que les obligue a regularizar su estatus migratorio lo antes posible , en caso de no tener la documentación legal para residir en el país americano.

, en caso de no tener la documentación legal para residir en el país americano. Asimismo, todos los solicitantes deben enviar la petición en la página oficial de California Student Aid Commission (CSAC), esto previo al 2 de marzo del año en el que iniciarán sus estudios.

También es importante resaltar que, en el caso de que un estudiante extranjero cuenta con la visa de no inmigrante, como las categorías F, J, H, L, A, B o C, no puede ser elegibles para este beneficio.

¿Qué otros datos revisan para la beca en California?

Bajo este contexto, es bueno mencionar que la concesión de la beca se da luego de un exhaustivo análisis de los ingresos mensuales del solicitante y su rendimiento académico en la escuela.

Durante su trayectoria universitaria, el programa evaluará el desempeño del estudiante para determinar la continuidad del apoyo financiero. Los montos de las becas varían según la institución educativa elegida, y los pagos pueden ser enviados directamente a la universidad o depositados en la cuenta bancaria del estudiante.