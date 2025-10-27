- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Boca Juniors vs. Barracas Central
- CTS 2025
PELIGRO en Costco de Evansville: descubren paquete sospechoso cerca a tienda y autoridades revelan si es una amenaza
Autoridades de Evansville señalaron que un paquete, considerado sospechoso, fue hallado en las cercanías de un establecimiento Costco. ¿Qué se sabe al respecto?
No llegó a mayores. Recientemente, las autoridades de Evansville, no dudaron en reportar el descubrimiento de un paquete sospechoso hallado en las cercanías de Costco, en Indiana, EE. UU. Tras su exhaustiva investigación y revisión, sorprendieron al informar que aquel hallazgo no representaba un riesgo para la comunidad.
Se reveló que dicho objeto no contenía materiales peligrosos, lo que permitió reanudar las actividades en la zona sin mayores inconvenientes. La rápida respuesta de los equipos de seguridad garantizó la tranquilidad de los ciudadanos y clientes de la empresa internacional. ¿Hay algún sospechoso en este caso? AQUÍ lo que se sabe.
PUEDES VER: Atención, beneficiarios de SNAP en EE. UU.: a partir de esta fecha, estos estados suspenderán los cupones de alimentos por fuerte razón
Descubren paquete sospechoso cerca a Costco y autoridades revelan si es una amenaza
'14 News' y otros portales web difundieron la última acción que tomaron las autoridades de Indiana al hacerse presente y asegurar que, un paquete sospechoso, el cual fue alertado el 25 de octubre desde las 3:20 p. m., y ubicado entre dos vehículos en el estacionamiento de Costco, no es una amenaza para ningún peatón ni cliente.
Según informes, los Equipos de Dispositivos Peligrosos de Evansville, junto con una considerable presencia policial, no dudaron en acudir al lugar para evaluar la situación.
Tal como reafirmaron las autoridades, los especialistas se encargaron de detonar un pequeño explosivo cerca del objeto para realizar pruebas. La policía ha señalado que la investigación sobre el incidente continúa en curso. Se proporcionará más información a medida que se conozcan más datos al respecto.
¿Por qué Costco es una empresa popular en Estados Unidos?
Por otro lado, es bueno mencionar que Costco, se ha consolidado como una de las cadenas más queridas en el país americano gracias a su innovador modelo de negocio basado en membresías.
Este enfoque no solo ofrece precios competitivos, sino que también crea un sentido de exclusividad entre sus clientes. La clave de su éxito radica en la combinación de precios accesibles para productos de alta calidad, una sólida marca propia, Kirkland, y un firme compromiso con el valor al cliente.
Vale añadir que Costco se destaca por proporcionar un excelente servicio y salarios elevados a sus empleados.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50