No llegó a mayores. Recientemente, las autoridades de Evansville, no dudaron en reportar el descubrimiento de un paquete sospechoso hallado en las cercanías de Costco, en Indiana, EE. UU. Tras su exhaustiva investigación y revisión, sorprendieron al informar que aquel hallazgo no representaba un riesgo para la comunidad.

Se reveló que dicho objeto no contenía materiales peligrosos, lo que permitió reanudar las actividades en la zona sin mayores inconvenientes. La rápida respuesta de los equipos de seguridad garantizó la tranquilidad de los ciudadanos y clientes de la empresa internacional. ¿Hay algún sospechoso en este caso? AQUÍ lo que se sabe.

Descubren paquete sospechoso cerca a Costco y autoridades revelan si es una amenaza

'14 News' y otros portales web difundieron la última acción que tomaron las autoridades de Indiana al hacerse presente y asegurar que, un paquete sospechoso, el cual fue alertado el 25 de octubre desde las 3:20 p. m., y ubicado entre dos vehículos en el estacionamiento de Costco, no es una amenaza para ningún peatón ni cliente.

Según informes, los Equipos de Dispositivos Peligrosos de Evansville, junto con una considerable presencia policial, no dudaron en acudir al lugar para evaluar la situación.

Tal como reafirmaron las autoridades, los especialistas se encargaron de detonar un pequeño explosivo cerca del objeto para realizar pruebas. La policía ha señalado que la investigación sobre el incidente continúa en curso. Se proporcionará más información a medida que se conozcan más datos al respecto.

¿Por qué Costco es una empresa popular en Estados Unidos?

Por otro lado, es bueno mencionar que Costco, se ha consolidado como una de las cadenas más queridas en el país americano gracias a su innovador modelo de negocio basado en membresías.

Este enfoque no solo ofrece precios competitivos, sino que también crea un sentido de exclusividad entre sus clientes. La clave de su éxito radica en la combinación de precios accesibles para productos de alta calidad, una sólida marca propia, Kirkland, y un firme compromiso con el valor al cliente.

Vale añadir que Costco se destaca por proporcionar un excelente servicio y salarios elevados a sus empleados.